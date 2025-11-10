Suscribete a
Alemania y Reino Unido desconfían del fondo climático propuesto por Lula para salvar los bosques

El presidente de Brasil critica en la inauguración de la Cumbre del Clima la ausencia de Estados Unidos, «el mayor emisor»

Brasil lanza el mayor fondo climático para salvar las selvas tropicales con apoyo de Noruega, Francia y Portugal

El presidente Lula este lunes durante la inauguración oficial de la Cumbre del Clima
El presidente Lula este lunes durante la inauguración oficial de la Cumbre del Clima EFE
Verónica Goyzueta

Verónica Goyzueta

Enviada especial en Belém do Pará (Brasil)

La 30ªConferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) comenzó este lunes en la ciudad amazónica de Belém con un discurso en que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, criticó los gastos militares y pidió que los recursos globales se ... orienten hacia soluciones climáticas.

