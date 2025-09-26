Suscribete a
El M23 siembra el pánico en el Congo con varias matanzas

Aunque las masacres a gran escala parecen haber remitido, los civiles siguen sufriendo a diario la violencia de los grupos armados

Miembros del grupo rebelde M23 se reúnen para supervisar a posibles reclutas congoleños para el grupo REUTERS

Gabriel González-Andrío

El territorio de Rutshuru, en la provincia de Kivu Norte (República Democrática del Congo), sufre una ola de violencia extrema desde el pasado mes de julio. Ese mes, la ONU registró una fuerte escalada de la violencia por parte del grupo rebelde M23 (apoyado por ... Ruanda y que lucha contra el Ejército congoleño) con 319 muertos.

