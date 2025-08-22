El salvadoreño Kilmar Abrego, uno de los símbolos de la mano dura migratoria de Trump, puesto en libertad

Kilmar Abrego García, el inmigrante indocumentado de El Salvador al que el Gobierno de EE.UU. deportó de forma ilegal, ha sido puesto en libertad. Abrego ha estado detenido desde el pasado marzo, cuando fue detenido y deportado, pese a que contaba con una orden judicial de no expulsión, ja su país junto a otros inmigrantes expulsados de forma expedita y encerrados en CECOT, la cárcel de máxima seguridad de El Salvador y el símbolo de la mano dura de su presidente, Nayib Bukele, contra las bandas criminales.

Después de ser el protagonista de una batalla entre la Administración Trump y la Justicia sobre su deportación, Abrego fue devuelto a EE.UU. en junio. Desde entonces, ha estado detenido en Tennessee, después e que el Departamento de Justicia le imputara por un caso de transporte de inmigrantes indocumentados.

La deportación de Abrego y la insistencia de la Administración Trump en no revertir la expulsión convirtieron a este salvadoreño en uno de los símbolos de la mano dura del presidente de EE.UU. en política migratoria.

Después de varias peticiones denegadas a sus abogados, una jueza federal de ese estado, Barbara Holmes, ha decidió este viernes poner en libertad a Abrego mientras se ventila su caso.

«Hoy Kilmar Abrego García está en libertad», celebró su abogado, Sean Hecker, en un comunicado. «En estos momentos está de camino a Maryland para encontrarse con su familia, después de haber sido arrestado y deportado de manera ilegal, y después mandado a prisión, todo por un ataque vengativo contra un hombre que tuvo el cora de pelear contra el continuo ataque de la Administración al imperio de la ley».

Abrego, que aseguró en documentos judiciales haber huido de El Salvador por el acoso de las bandas, lleva más de una década viviendo en Maryland, donde se casó con una mujer estadounidense, con quien tiene una hija.

Abrego fue acusado por la Administración Trump de ser un miembro de la banda criminal MS-13, algo que el salvadoreño y su familia siempre han denegado.