MONNET & CO.

Sanciones para ganar a Putin

Lo importante en este momento es aplicar las nuevas sanciones y comprobar su efectividad

El presidente ruso, Vladímir Putin, abierto a una nueva cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump
El presidente ruso, Vladímir Putin, abierto a una nueva cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump
José M. de Areilza

Es posible que a partir de ahora la combinación de sanciones estadounidenses y europeas pueda conseguir que Rusia no siga avanzando en Ucrania. Solo si se frena la lenta y costosísima ocupación de territorio, Vladímir Putin consideraría la negociación de un alto el ... fuego. La economía rusa ha dejado de ser una colosal máquina de guerra y muestra indicadores preocupantes. Lo más probable es que la congelación del conflicto produjera una partición de hecho del país invadido. La gran pregunta entonces sería las garantías de seguridad que un Occidente dividido puede ofrecer al Gobierno de Kiev.

