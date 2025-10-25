Ucrania pide a la UE manos libres para comprar armas con fondos rusos

Ucrania quiere libertad de acción para utilizar el préstamo de la UE sustentado en los activos rusos congelados. «Sabemos mejor dónde se necesitan con mayor urgencia estos recursos», subrayó la jefa adjunta de la Oficina Presidencial de Ucrania, Iryna Mudra, en una entrevista ... con 'The Kyiv Independent'. Pero la decisión final de utilizar los fondos rusos congelados –no sólo los intereses generados por estos activos como ya ha sucedido antes– todavía no se ha tomado.

La Unión Europea postergó la decisión sobre el préstamo de 140.000 millones de euros, respaldado por los recursos financieros rusos, el pasado jueves. Bélgica, país donde están bloqueados parte de los recursos de Moscú, se opuso a esta medida y ha solicitado garantías firmes de los Estados europeos ante la posibilidad de enfrentar problemas legales.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó a los socios continentales a tomar rápido la decisión. «Lo necesitamos en 2026 y sería mejor tenerlo a principios de año, pero no sé si será posible», manifestó el pasado jueves el mandatario ucraniano. «Cualquiera que retrase la decisión sobre el uso completo de los activos rusos congelados no sólo está limitando nuestra defensa, sino que también está ralentizando el propio progreso de la UE», dijo Zelenski ante los líderes europeos.

Iryna Mudra, que ejerce como asesora legal del Gobierno de Kiev, destacó que «la postura de Ucrania es que cualquier condicionalidad socava el principio de justicia. Por lo tanto, es la víctima, no los donantes ni los socios, quien debe determinar cómo abordar sus necesidades más urgentes de defensa, recuperación e indemnización».

La petición de la alta funcionaria no es estrictamente nueva. A principios del mes de octubre el viceministro de Finanzas de Ucrania, Oleksander Kava, apuntó la necesidad de «cubrir nuestro déficit presupuestario y no solo financiar los gastos de seguridad relacionados con la guerra».

La asesora de Zelenski señala que parte de esta financiación podría dirigirse a cubrir «necesidades presupuestarias críticas» y destacó que las reparaciones de la infraestructura energética son una prioridad. Otra de las posibilidades podría ser «gastar todo el dinero en defensa, si eso es lo que necesitamos para sobrevivir», agregó Irina Mudra.

Kiev necesita casi 56.000 millones de euros para su presupuesto de los próximos dos años. El país invadido está en conversaciones con el FMI para abordar la financiación futura en un momento en que no se esperan más aportaciones de Estados Unidos, y la Unión Europea tiene que buscar alternativas.

Un total de 280.000 millones

El Gobierno ucraniano ha solicitado desde el inicio del conflicto utilizar los activos rusos para compensar al país por las pérdidas de la guerra. Kiev aspira, a largo plazo, a recibir la totalidad de los 280.000 millones de euros en fondos rusos congelados en los países occidentales desde 2022, afirmó Mudra. La mayoría de estos recursos bloqueados se encuentran en el Viejo Continente. Y hasta esta petición había chocado contra la negativa de los aliados continentales. El Banco Central Europeo expresó en el pasado sus preocupaciones sobre esta medida. Sin embargo, esta posición ha cambiado, así como la del bloque comunitario.

La Comisión Europea señala que conceder este crédito no significaría la «confiscación» de los bienes rusos. El plan, a grandes rasgos, consiste en otorgar un «préstamo de reparación» a Ucrania empleando el efectivo ruso bajo la condición de que Kiev lo devuelva si recibe compensaciones de guerra de Rusia.