La UE también anuncia nuevas sanciones a Rusia y prohíbe la importación de gas natural

Los 27 países aprueban la decimonovena ronda de sanciones y su restricción al gas natural licuado ruso después de que Eslovaquia levantase su veto

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una videoconferencia de los miembros del Consejo Europeo, en enero de 2021
Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

La Unión Europea ha aprobado hoy la nueva ronda de sanciones contra Rusia, una vez que Eslovaquia retirara su veto. La aprobación del que es el decimonoveno escalón de medidas de castigo incluye que los 27 países de la UE eliminen gradualmente sus compras de ... gas natural licuado (GNL) ruso para enero de 2027.

