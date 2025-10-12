Suscribete a
MONNET & CO.

El precio del éxito

Trump encarna cada vez más la figura del «hombre fuerte», un estilo de liderazgo que se extiende tanto a democracias como autocracias

Europeos, a las cosas

Donald Trump celebra la aprobación por Israel de la primera fase de su plan para poner fin a la guerra de Gaza
José M. de Areilza

Donald Trump ha celebrado la aprobación por Israel de la primera fase de su plan para poner fin a la guerra de Gaza. No ha podido alzarse este año con el Premio Nobel de la Paz, pero ha mostrado una gran satisfacción al conseguir ... el alto el fuego, mientras proclamaba que ya ha puesto fin a ocho guerras, una serie que no sabría enumerar. El éxito innegable de su presión –por fin– sobre el gobierno de Benjamin Netanyahu y la milicia terrorista de Hamás, con el apoyo de países aliados en la región, puede hacer pensar que su manera de gestionar el poder es más eficaz y produce mejores resultados. La demostración de capacidad ejecutiva, combinada con amenazas y coerción, sería superior a una negociación diplomática paciente, que aborda todos los detalles para lograr un pacto equilibrado y duradero. Los incentivos económicos que persiguen los familiares de los negociadores estadounidenses no presentarían un problema, al revés, se entenderían como un acicate razonable. Pero resulta peligroso para el mundo que tenga éxito su peculiar manera de gestionar el poder, guiado por la búsqueda de dinero y gloria.

