Meloni y Abás estrechan lazos: Italia respalda a Palestina pero pide garantías

Roma reafirma su apoyo humanitario y político a los palestinos, pero supedita el reconocimiento del Estado al desarme de Hamás y su exclusión del gobierno

Israel aleja el posible Estado palestino con cifras de récord en la expansión de los asentamientos

Mahmud Abás pide a Meloni el reconocimiento italiano del Estado palestino
Mahmud Abás pide a Meloni el reconocimiento italiano del Estado palestino EFE
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, fue recibido este viernes con honores en el Palacio Chigi por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en una cita que confirma el papel de Italia como interlocutor pragmático entre el mundo árabe y Occidente. La ... reunión, de tono cordial, abre una fase de mayor implicación italiana en el proceso de paz, aunque sin comprometerse aún con el reconocimiento pleno del Estado de Palestina.

