Hamás anuncia que entregará el cuerpo de otro rehén este viernes

El grupo terrorista reitera que los trabajos continúan para completar este proceso, con seis cuerpos de rehenes aún en la Franja de Gaza

Turquía emite órdenes de arresto por «genocidio» contra Netanyahu y parte de su Gobierno

Un convoy de la Cruz Roja ayuda a localizar los cuerpos de los rehenes fallecidos
Un convoy de la Cruz Roja ayuda a localizar los cuerpos de los rehenes fallecidos EFE

Europa Press

El grupo armado palestino Yihad Islámica y Hamás han anunciado este viernes que entregará este viernes el cadáver de otro de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 después de hallar sus restos en la Franja de Gaza, ... en línea con el acuerdo firmado en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

