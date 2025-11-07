Hamás anuncia que entregará el cuerpo de otro rehén este viernes

El grupo armado palestino Yihad Islámica y Hamás han anunciado este viernes que entregará este viernes el cadáver de otro de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 después de hallar sus restos en la Franja de Gaza, ... en línea con el acuerdo firmado en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

«Como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros de la 'Inundación de Al Aqsa' -nombre oficial que dan los grupos palestinos a los ataques del 7-O-, entregaremos esta tarde el cuerpo de otro prisionero enemigo», ha dicho el brazo armado del grupo, las Brigadas Al Quds.

«Los esfuerzos siguen en marcha para completar el proceso de intercambio de prisioneros con la entrega del resto de cuerpos de rehenes israelíes, pese a las dificultades y complejidades existentes», ha recalcado el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, y recoge el diario palestino 'Filastin'.

Noticia Relacionada Washington da un ultimátum al Gobierno libanés para desarmar a Hizbolá en un mes Mikel Ayestaran La milicia pro iraní no está dispuesta a entregar las armas y defiende el «legítimo derecho a defendernos de un enemigo que impone la guerra a nuestro país y no cesa sus ataques«

El acuerdo entre Israel y Hamás, que contempla un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, incluía la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida tras ser secuestrados el 7-O, así como la entrega de los cadáveres de 28 rehenes fallecidos. Hasta el momento han sido devueltos los restos de 22 personas.

Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado 285 cadáveres en el marco del acuerdo en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, para la entrada de ayuda humanitaria.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques que ha dejado hasta la fecha más de 68.800 muertos y 170.600 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás. No obstante, se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se replegaron en los últimos días.