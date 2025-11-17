Suscribete a
Tanto Israel como Hamás critican la propuesta de EE.UU. para Gaza que debate la ONU

El Consejo de Seguridad vota este lunes el plan de Washington, que disgusta a Tel Aviv porque aboga por crear un «camino creíble» hacia el Estado palestino y a los islamistas por ordenar su desarme

Las diferencias entre Estados Unidos y Rusia amenazan a la resolución del Consejo de Seguridad sobre Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu REUTERS
Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

Gaza mira al Consejo de Seguridad de la ONU, donde se vota este lunes la resolución propuesta por Estados Unidos para el despliegue de una fuerza multinacional en la Franja. La aprobación del texto está en el aire tras la presentación de una contrapropuesta ... por parte de Rusia y llega en medio de las críticas de Hamás e Israel.

