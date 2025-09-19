Suscribete a
Las Noticias de ABC: Los avisos que ignoró Igualdad sobre el error de las pulseras

Indígenas de Ecuador inician un paro indefinido por la retirada del subsidio al diésel

La Conaie y otras organizaciones rechazan la decisión del Gobierno de Daniel Noboa, que ya ha decretado el estado de excepción y toque de queda en varias provincias para contener las protestas

Petro otorga la nacionalidad colombiana al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, condenado por corrupción

Manifestación en rechazo por eliminación de subsidio al diésel en Quito
Thalía Flores

Corresponsal en Quito

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) declaró, la tarde de este 18 de septiembre, un paro nacional inmediato e indefinido, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, decretado por el Gobierno de Daniel Noboa, al que exigen revocar la medida. La ... respuesta del Ejecutivo, que ya había declarado estado de excepción para ocho de las 24 provincias, por 60 días, fue decretar toque de queda en esas localidades.

