Guerra Ucrania - Rusia, última hora en directo | Stoltenberg: «Creemos que Rusia no tiene intención de atacar a la OTAN»

Se cumplen 266 días del inicio de la invasión Rusa en Ucrania. Una explosión en Polonia a cinco kilómetros de la frontera con Ucrania provoca dos muertos. El primer ministro polaco Morawiecki ha convocado la reunión de emergencia del Comité del Consejo de Ministros para Asuntos de Seguridad Nacional y Defensa. Se trata de dos misiles de origen ruso, aunque las causas de este incidente no se conocen. Biden considera «improbable» que hayan sido lanzados desde Rusia y cree que podrían proceder del sistema de defensa antiaérea de Ucrania. La OTAN está en alerta y hoy, en Bruselas, los embajadores de la alianza abordan el tema.

Las ciudades ucranianas de Leópolis y Járkov también han sido golpeadas este martes por misiles, afirmaron sus respectivos alcaldes, que no informaron de ninguna víctima hasta el momento . «Se escuchan explosiones en Leópolis. ¡Manténganse resguardados!», dijo en Telegram el alcalde, Andrii Sadovi, que indicó que una parte de la ciudad está sin electricidad. El alcalde de Járkov, Igor Terejov, informó de un «ataque con misiles» y explicó que se está averiguando si hubo víctimas.

La explosión se ha producido en el municipio de Przewodów, a cinco kilómetros de Ucrania. El primer ministro polaco Morawiecki convocó la reunión de emergencia del Comité del Consejo de Ministros para Asuntos de Seguridad Nacional y Defensa. Algunos medios locales ya han especulado de que se trata de dos misiles de origen ruso, aunque las causas de este incidente no se conocen en este momento.

Según The Guardian, un alto funcionario de inteligencia de Estados Unidos dijo que los misiles rusos atravesaron Polonia.

El ministro de defensa de Letonia, Artis Pabriks, ya ha mostrado sus condolencias por este ataque :«Mis condolencias a nuestros hermanos de armas polacos. El régimen criminal ruso disparó misiles que apuntaron no solo a civiles ucranianos sino que también cayeron en territorio de la OTAN en Polonia. Letonia apoya plenamente a los amigos polacos y condena este crimen», ha escrito en su cuenta de Twitter. El Ministerio de Exteriores estonio también han mandado un mensaje sobre este ataque y donde afirma que Estonia «está dispuesta a defender cada centímetro del territorio de la OTAN».

El Pentágono ha señalado que no puede corroborar que dos misiles rusos hayan caído en Polonia, miembro de la OTAN, pero que está investigando esa información reportada por medios. "Estamos al tanto de informes de prensa que dicen que dos misiles rusos impactaron en el interior de Polonia o en la frontera con Ucrania", dijo el portavoz del Pentágono Pat Ryder. "En este momento no tenemos información para corroborar que hubo un ataque con misiles", dijo Ryder a periodistas y añadió que el Pentágono está "investigando más".

Letonia, Lituania y Estonia han apuntado este martes a Rusia por el impacto de misiles en Polonia. En un mensaje en redes sociales, el ministro de Defensa letón, Artis Pabriks, ha acusado al "régimen criminal ruso" de haber disparado misiles no solo contra civiles, sino también sobre "el territorio de la OTAN en Polonia". Pabriks ha trasladado a Polonia el apoyo pleno de Letonia ante este suceso, una postura adoptada también por los otros dos países del Báltico: Estonia y Lituania.

Cuando la situación en el teatro de operaciones ucraniano parecía ralentizarse, la caída de un misil en territorio polaco, cerca de la frontera ucraniana causando, al parecer, dos muertos, supone una vertiginosa elevación de la tensión , no solo en el teatro ucraniano sino también a nivel planetario.

Zelenski ha aprovechado para recordar sus advertencias durante los últimos meses sobre que el conflicto no se limitaría tan solo a las fronteras ucranianas, sino que Rusia podría en cualquier momento extender sus amenazas al resto del continente europeo y, por tanto, a la Unión Europea y la OTAN. "¿Cuántas veces ha dicho Ucrania que el Estado terrorista no se limitará a nuestro país? Polonia, los países bálticos. Es solo cuestión de tiempo que el terror ruso vaya más allá. Hay que poner al terrorista en su lugar", ha recordado.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reiterado este miércoles en una nueva intervención ante el G-20 que fueron “misiles rusos los que impactaron” el martes en la localidad polaca de Przewodow, cerca de la frontera ucrania, y que mataron a dos agricultores. Zelenski se ha referido a este incidente, que está siendo investigado por la OTAN, dado que se produjo en territorio de uno de los países de la Alianza, lo que ha agravado la tensión entre los países occidentales y Rusia. Su versión contrasta con la del presidente de Polonia, Andrzet Duda, ha manifestado que no tiene constancia de quien lanzó el misil.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó este miércoles que “en este momento la célula de crisis de OTAN no se ha activado todavía”, tras el impacto de dos misiles en la localidad polaca de Przewodów, cerca de la frontera con Ucrania, y que causó la muerte de dos personas.

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, convocó de urgencia a la cúpula de seguridad, pero a última hora del día apeló a la «calma» y a la «prudencia» a la espera de esclarecer el origen de los proyectiles caídos en Przewodow, cerca de la frontera con Ucrania, y que han quitado la vida a dos personas. El presidente polaco, Andrzej Duda, admitió que no había pruebas concluyentes.

El misil que impactó en Polonia puede haberse originado en Ucrania, no en Rusia, según dos oficiales estadounidenses.

Mark Rutte , primer ministro neerlandés: Una cosa está clara: esto no habría sucedido sin los terribles ataques con misiles de Rusia contra Ucrania. Seguimos apoyando a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no dispone de indicios de un "ataque deliberado a Polonia", al referirse al misil que cayó en ese país el martes y dejó dos personas muertas, dijo este miércoles el secretario general de la alianza militar, Jens Stoltenberg.

El presidente Andrzej Duda, después de la comunicación de anoche con Biden, ha rebajado el discurso y ha declarado que el misil es «muy probablemente» de fabricación rusa, pero que sus orígenes aún estaban siendo verificados. «Estamos actuando con calma».. "Esta es una situación difícil". Rzeczpospolita editorial de hoy: «Podemos estar seguros de que los rusos medirán con precisión nuestras reacciones. Observan cómo actúa el ejército, el gobierno, cómo reacciona la opinión pública. quien pierde los nervios, quién se deja provocar y quién mantiene la calma. Sin duda sacarán conclusiones y si ven que tal incidente puede usarse para desestabilizar en nuestro país,el Kremlin lo anotará en el guion para acciones futuras. Si ven que Polonia y la gente en Polonia es capaz de mantener la cabeza fría, sabrán que tales incidentes no les traen beneficios". Todos los países vecinos han expresado su solidaridad con Polonia. Scholz, desde Bali, ha ofrecido esta noche sus condolencias y su apoyo al presidente polaco. Evita atribuir culpas, condena los recientes ataques rusos contra Ucrania y pide una investigación cuidadosa.

La policía dijo que los soldados rusos tomaron el centro de detención de menores a mediados de marzo y lo convirtieron en una prisión para hombres que se negaban a colaborar con ellos o que eran acusados de actividades partidistas, informa 'The Guardian'.

El ejército ucraniano ha informado a Estados Unidos y a sus aliados de que intentó interceptar un misil ruso cerca del lugar del ataque con misiles en Polonia el 15 de noviembre y durante el mismo, informó la CNN, citando a un funcionario estadounidense no identificado. Actualmente no está claro si el misil que impactó en Polonia era el mismo que los militares ucranianos intentaron interceptar. Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que es "poco probable, por la trayectoria, que [el misil] haya sido disparado desde Rusia, pero ya veremos".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este miércoles que no tiene dudas de que la explosión que mató a dos personas en Polonia no fue causada por un misil ucraniano . «No tengo ninguna duda de que no fue nuestro misil», dijo a los medios ucranianos.

La Casa Blanca no ha «visto nada que contradiga» la hipótesis, adelantada por Varsovia, según la cual el misil caído en Polonia «con toda probabilidad» procedía de la defensa antiaérea ucraniana , sostuvo este miércoles una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson. «Dicho esto, independientemente de las conclusiones finales, está claro que Rusia es la responsable final de este trágico incidente» debido a sus ataques contra la infraestructura civil ucraniana, señaló en un comunicado, y agregó: «Ucrania tenía y tiene el derecho a defenderse».

Con los primeros rayos del sol colándose entre los cocoteros de sus playas con fina arena blanca y aguas cristalinas, Bali no amaneció este miércoles a las puertas del paraíso, como siempre, sino de la Tercera Guerra Mundial. En su segunda y última jornada, la cumbre del G-20 se despertó con la noticia del misil en Polonia que había dejado dos muertos durante la noche. Una tragedia que se sumaba a la oleada de proyectiles rusos sobre Kiev y otras ciudades de Ucrania, lo que hacía pensar que uno de ellos se había desviado de su objetivo. De ser así, se trataba de una peligrosa vuelta de tuerca porque Polonia podía invocar el artículo 4 de la OTAN para solicitar la ayuda militar de los demás aliados, lo que supondría una escalada que podría hacer estallar la Tercera Guerra Mundial.

Las probabilidades de que Ucrania pueda expulsar militarmente a Rusia de todo su territorio , incluyendo Crimea, son bajas, dijo este miércoles el jefe del Estado Mayor conjunto de Estados Unidos. «La probabilidad de una victoria militar ucraniana, expulsando a los rusos de toda Ucrania incluyendo Crimea, la probabilidad de que eso suceda pronto no es alta militarmente», dijo el general Mark Milley en conferencia de prensa.