Guerra Ucrania - Rusia, en directo: última hora sobre el derribo de drones rusos en Polonia y las reacciones de EE.UU., la UE y la OTAN hoy

Sigue la última hora sobre el derribo de drones rusos en Polonia, calificado por Varsovia como una «violación sin precedentes» de su espacio aéreo, incluido dentro de la OTAN.

09:40 Von der Leyen sostiene, en el Estado de la Unión, que Europa debe ocuparse de su propia defensa y seguridad Al margen de lo que está sucediendo en Polonia, la UE está celebrando en estos momento el debate del Estado de la Unión donde Von der Leyen está dando un discurso en el que ha enfatizado que Europa debe ocuparse de su propia defensa y seguridad: «Las líneas de batalla para un nuevo orden mundial basado en el poder se está trazando ahora mismo. Así que, sí, Europa debe luchar», ha dicho. En la próxima cumbre de líderes europeos se presentará una hoja de ruta para poner en marcha nuevos proyectos de defensa común y crear un «semestre europeo de defensa».

09:34 República Checa argumenta que Putin está «amenazando» a toda Europa El primer ministro de República Checa, Petr Fiala, ha sostenido que Putin está «amenazando» a toda Europa y que prueba sistemáticamente hasta dónde puede llegar. Fiala ha indicado que el ataque no es una «mera coincidencia». «Es tranquilizador que los sistemas de defensa aérea polacos hayan respondido con eficacia. Es evidente que Rusia intenta dañar a los habitantes de otros países europeos. Apoyamos a Polonia, porque está en primera línea como nuestros aliados», ha escrito en una publicación en X.

09:19 La OTAN se reúne este miércoles en una sesión ordinaria para debatir la respuesta de la Alianza La OTAN se reúne este miércoles en una sesión ordinaria donde debatirán la respuesta de la Alianza al ataque de Rusia en Polonia, según ha anunciado el portavoz Allison Hart.

09:13 Los sistemas de defensa aérea Patriot detectaron los drones, pero no los atacaron Los sistemas de defensa aérea Patriot de la OTAN detectaron los drones con sus radares, pero no los atacaron, según confirma la OTAN.

09:12 El Gobierno de Polonia convoca una reunión de urgencia El Gobierno de Polonia ha convocado este miércoles una reunión de urgencia para analizar la situación tras el derribo de varios drones rusos que entraron en su espacio aéreo en el marco de una nueva oleada de ataques contra Ucrania. Por su parte, el Ministerio del Interior ha confirmado que las fuerzas de seguridad dependientes de la cartera «se encuentran en alerta máxima» y ha agregado que mantiene «contacto constante con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas polacas».

09:07 Cazas F-16 y F-35 participaron en una operación conjunta para derribar los drones rusos En la operación participaron aviones de combate polacos F-16, aviones F-35 holandeses, aviones de vigilancia AWACS italianos y aviones de reabastecimiento en vuelo MRTT de la OTAN, según informa la OTAN.

08:56 La UE asegura que el ataque con drones rusos en el espacio aéreo polaco ha sido «intencionado» y no accidental La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, asegura que «todos los indicadores» sugieren que el ataque con drones rusos en el espacio aéreo polaco ha sido «intencionado» y no accidental.

08:54 La UE dice que Rusia está escalando la guerra en vez de terminarla La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha dicho que Rusia escala la guerra en vez de terminarla. Al mismo tiempo que el comisario de Defensa de la UE, Andrius Kubilius, ha argumentado que la UE debe construir un «muro antidrones» a lo largo del flanco oriental de sus fronteras comunes. «Una vez más, Rusia pone a prueba a los estados fronterizos, a la UE y a la OTAN», escribió Kubilius en una publicación en la red social X. «Trabajaremos juntos con los Estados miembros, los países fronterizos y Ucrania. Rusia será frenada».

08:50 El secretario general de la OTAN monitoriza la situación El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, está en contacto los líderes polacos y está manteniendo «estrechas consultas», según anuncia un portavoz de la Alianza.

08:35 El primer ministro polaco Donald Tusk: «El espacio aéreo polaco fue violado por un gran número de drones rusos» El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha afirmado que durante la madrugada el espacio aéreo del país ha sido «violado por un gran número de drones rusos». Y ha calificado de una «provocación a gran escala» la incursión de drones rusos.

08:29 Zelenski dice que el ataque ha sentado un «precedente peligroso» y llama a una «respuesta firme» El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha dicho que el ataque ha sentado un «precedente peligroso» para Europa y llama a una «respuesta firme de los aliados.

08:27 Rusia lanzó durante la noche 415 drones y 40 misiles, según Ucrania Ucrania ha cifrado el ataque de Rusia esta noche en 415 drones y 40 misiles. El Kremlin durante su agresión militar habría violado el espacio aéreo de Polonia, por el momento no hay datos de víctimas mortales, pero sí de daños materiales en un edificio residencial al este del país.

08:22 Cuatro aeropuertos cerrados en Polonia Las autoridades polacas han decidido por ello cerrar el aeropuerto internacional de Varsovia, su capital, así como el de la localidad de Lublin, en el este del país, debido a «actividades militares no planificadas relacionadas con la seguridad del Estado», de acuerdo a un aviso a pilotos y operadores aéreos de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos en un aviso a los pilotos y operadores aéreos (NOTAM) y que recoge la agencia de noticias Bloomberg.

08:18 Un dron impacta en un edificio residencial en Polonia en el ataque de esta madrugada Un dron ha impactado contra un edificio residencial en Wyryki, al este de Polonia, pero no hay heridos, según informó el miércoles la cadena privada Polsat News citando a la policía local. Polonia derribó los drones que entraron en su espacio aéreo durante un ataque ruso generalizado en el oeste de Ucrania el miércoles, y el miembro de la OTAN calificó la incursión como «un acto de agresión».

08:12 Ucrania dice que Putin quiere «ampliar su guerra» tras la violación del espacio aéreo polaco Ucrania ha afirmado que el presidente ruso, Vladimir Putin, no deja de «ampliar su guerra» y de «poner a prueba a Occidente», después de que Polonia denunciara la violación de su espacio aéreo durante un ataque ruso contra territorio ucraniano. «Putin no deja de intensificar, de ampliar su guerra y de poner a prueba a Occidente», afirmó en la red social X el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, cuyo país lucha contra la invasión rusa desde 2022. Según el vocero, una respuesta débil hoy solo provocará más a Rusia, y los misiles y drones rusos volarán entonces aún más lejos de Europa».

08:11 Las autoridades se centran en localizar artefactos mientras mantiene «procedimientos defensivos» Las autoridades están centrando sus esfuerzos en localizar posibles lugares donde estos artefactos hayan impactado, mientras se mantienen los «procedimientos defensivos». «El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia está supervisando la situación actual y las fuerzas y recursos polacos y aliados siguen totalmente preparados para futuras operaciones», ha concluido.