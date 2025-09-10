Putin viola el territorio OTAN con drones de guerra sobre Polonia

Horas más tarde, Bielorrusia restaría importancia al incidente hablando de «drones perdidos». Durante el «intercambio nocturno de ataques con drones entre Rusia y Ucrania», el jefe del Estado Mayor bielorruso, Pavel Muraveiko, decía haber rastreado drones que se habían desviado de su curso, sin ... mencionar su origen. El Kremlin, por su parte, no confirmó ni negó que sus drones hubiesen violado el espacio aéreo polaco y se limitó a informar que «no tenía intención de atacar objetivos en territorio polaco». Pero lo cierto es que la dimensión de las incursiones no deja lugar a dudas sobre su intención y que la respuesta polaca fue contundente, pero no de gatillo fácil.

Los primeros drones cruzaron la frontera poco después de las once de la noche del martes y el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, no fue despertado hasta las tres de la mañana, cuando el Estado Mayor polaco tenía al menos 19 drones rusos del tipo Shahed o similares en su territorio. El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, añadiría después que se trataba de «drones armados», un detalle relevante que las autoridades polacas no habían hecho público.

Los radares AWACS (Airborne Warning and Control System) de vigilancia aérea de la OTAN, que operan desde bases en Alemania y Polonia, habían confirmado la información proporcionada por los radares recién adquiridos por Polonia, los Saab 340 AEW aerotransportados, que habían rastreado drones entrando desde Ucrania y Bielorrusia en dirección a ciudades como Zamoć y Tomaszów Lubelski, de 66.000 y 19.000 habitantes respectivamente.

Respuesta con armas

En todo el flanco oriental de la OTAN se da este tipo de incidentes desde hace muchos meses, pero en esta ocasión, por primera vez, un país miembro de la Alianza respondió con armas. Aviones de combate F-16 polacos y F-35 neerlandeses participaron en la interceptación. Se utilizaron misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder, conocidos por su capacidad de guiado infrarrojo y alta precisión, que detectan el calor emitido por los motores enemigos y, como una serpiente cazadora, de ahí su nombre; siguen la firma térmica hasta impactar. Las Unidades de Defensa Territorial (WOT) polacas fueron movilizadas con el objetivo de localizar, asegurar y analizar los restos de los drones caídos, que fueron apareciendo en Czesniki, distrito de Zamosc; en Mniszków, provincia de Łódz; y sobre una casa de Wyryki, provincia de Lublin, sin haber causado víctimas.

«Estaba sentada, tomándome la presión arterial, cuando escuche un estallido. Grité llamando a mi marido y cuando salimos al patio vimos todo lleno de escombros, la parte norte del edificio destruida, y nos metimos en el refugio hasta que llegaron los soldados», relató Alicja Wesołowska el impacto sobre su vivienda.

Drones rusos en el espacio aéreo polaco Restos de drones rusos rerribados Regiones polacas donde el ejército ha pedido a la población quedarse en casa 19 drones rusos detectados 4 derribados Lituania Rusia Bielorrusia Varsovia Czosnówka Polonia Ucrania Fuente: liveuamap.com y elaboración propia / ABC Drones rusos en el espacio aéreo polaco Restos de drones rusos derribados Regiones polacas donde el ejército ha pedido a la población quedarse en casa Lituania Rusia 19 drones rusos detectados 4 derribados Varsovia Polonia Bielorrusia Czosnówka Ucrania Fuente: liveuamap.com y elaboración propia / ABC

Al final del día, la portavoz del Ministerio del Interior y Administración, Karolina Gałecka, informó de que, además de los restos de los drones, se habían recuperado los restos de un misil «de origen desconocido». El teniente coronel Jacek Goryszewski informó de que el misil no tenía que provenir necesariamente de Rusia y que «también podría ser un misil utilizado para combatir estos drones, así que no apresuremos conclusiones hasta que se examinen a fondo los restos».

Artículo 4 de la Alianza

El viceprimer ministro polaco y jefe del Ministerio de Defensa Nacional, Władysław Kosiniak-Kamysz, que estaba volando hacia Londres para asistir allí a la reunión con sus homólogos del Grupo E5, dio media vuelta y regresó al país para tomar parte en la primera reunión del Consejo Nacional de Defensa, en la que «discutimos la posibilidad de activar el Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte», según anunció el presidente Nawrocki y confirmó ante el Parlamento –Sjem– el primer ministro polaco, Donald Tusk.

Maniobras contra un supuesto ataque occidental El Consejo Nacional de Defensa polaco decidió cerrar la frontera con Bielorrusia, donde tienen lugar a partir de mañana las maniobras militares rusas Zapad (Occidente), con hasta 30.000 soldados desplegados a pocos kilómetros del flanco oriental de la OTAN. Son parte de una serie de simulacros estratégicos que realizan cada dos años los ejércitos de Rusia y Bielorrusia y que han adquirido gran relevancia geopolítica desde la invasión rusa de Ucrania. En esta edición, ejercitan una defensa coordinada ante un supuesto «ataque de un país occidental ficticio», con especial énfasis en «escenarios de bombardeos aéreos y operaciones híbridas cerca de la frontera con la OTAN».

«Es la primera vez que un dron ruso es derribado en el territorio de un país de la OTAN y por eso todos nuestros aliados están tomándose muy en serio esta situación. Se trata de una situación de excepcional gravedad para nosotros y nuestros aliados», dijo Tsuk en sede parlamentaria, «hemos acordado activar el artículo 4 del Tratado de la OTAN y centrarnos en la necesidad de fortalecer la defensa antidrones de Polonia, en el contexto de cooperación de Polonia con la Alianza del Atlántico Norte». Tusk admitió que se trata de «una lección importante para todos nosotros: estamos listos para contrarrestar este tipo de provocaciones y ataques, estamos bien preparados. La situación es grave y hoy nadie duda de que debemos prepararnos para diversos escenarios».

Otros incidentes

No es la primera vez que drones rusos incursionan en el espacio aéreo polaco, pero sí es la primera vez que entran desde Bielorrusia. Tampoco es la primera vez que Polonia vive momentos como este. En noviembre de 2024, un misil impactó en la localidad de Przewodów, causando dos muertos, y el país se sintió también al borde de la guerra. En aquella ocasión, el jefe de la CIA, William J. Burns, se trasladó a Polonia para dirigir personalmente la investigación sobre el terreno y concluyó que había sido un misil ucraniano antiaéreo S-300.

Así es el dron ruso HESA Shahed (Geran-2) El dron con capacidad de ataque de origen iraní Shahed-136 es el modelo más utilizado por Rusia Longitud 3,5 m Altura 0,65 m Envergadura 2,50 m Autonomía de vuelo 13 horas Velocidad máxima 185 km/h Máxima altitud para operar 4.000 m Peso Sin munición 200 kg Con munición 250 kg Lleva una cabeza de 50 kg de explosivo Fuente: aelec y UFD / ABC Así es el dron ruso HESA Shahed (Geran-2) El dron con capacidad de ataque de origen iraní Shahed-136 es el modelo más utilizado por Rusia Longitud 3,5 m Altura 0,65 m Envergadura Máxima altitud para operar 4.000 m Autonomía de vuelo 13 horas 2,50 m Peso Cabeza de 50 kg de explosivo Velocidad máxima 185 km/h Sin munición 200 kg Con munición 250 kg Fuente: http://www.military-today.com/ / ABC

Ayer fue informado a posteriori el secretario de Estado estadounidenseMarco Rubio, pero los contactos principales fueron con socios europeos y con el secretario general de la OTAN. Alemania anunció su «solidaridad total» con Polonia, ante «una violación sin precedentes del espacio aéreo polaco y por lo tanto de la OTAN», que Berlín considera «inaceptable». Alemania no quiere anticiparse a las consultas del artículo 4 de del Tratado, pero adelanta que «debe darse una reacción clara, muy sensata, y que no aumente la escalada bélica».