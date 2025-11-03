Suscribete a
ABC Premium

Entrevista al ex primer ministro de Grecia (2009-2011)

Yorgos Papandréu: «Grecia fue un laboratorio de las crisis europeas posteriores»

El exmandatario revisita la crisis y avisa de los nuevos riesgos para la democracia en la era digital

El Gobierno griego blinda la Tumba del Soldado Desconocido para impedir manifestaciones

Suscríbete
Si ya estás suscrito,
Para más información
El ex primer ministro griego ha visitado España para participar en una reunión del Club de Madrid
El ex primer ministro griego ha visitado España para participar en una reunión del Club de Madrid ISABEL PERMUY
John Müller

John Müller

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Yorgos Papandréu (Minnesota, 1952) fue el primer ministro que tuvo que enfrentarse al colapso financiero de Grecia. Llegó al poder en 2009 con el Pasok y descubrió un país con las cuentas maquilladas, una deuda desbocada y una ciudadanía que pronto sufriría la austeridad ... más dura de Europa. Quince años después, reflexiona sobre aquella crisis que puso a prueba no solo a Grecia, sino al propio proyecto europeo. Papandréu ha venido a España para una reunión del Club de Madrid, formado por ex jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo y diferentes ideologías.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app