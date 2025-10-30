Suscribete a
El BCE mantiene los tipos de interés en el 2% bajo la presión del nuevo repunte de la inflación

La institución cumple con lo esperado por el mercado y deja el precio del dinero inalterado por tercera reunión consecutiva

El BCE advierte a los bancos sobre el peligro de la exposición al dólar

Christine Lagarde, presidenta del BCE
Christine Lagarde, presidenta del BCE EFE

Daniel Caballero y Rosalía Sánchez

Madrid

El Banco Central Europeo (BCE) es una institución predecible, que no se sale del guion. Así ha sido en la reunión del consejo de gobierno que ha celebrado hoy, en la que, por tercera vez consecutiva, ha decidido mantener los tipos de interés ... oficiales en el 2%. Y todo ello bajo la presión del repunte reciente de la inflación en la eurozona.

