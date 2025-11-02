Suscribete a
Refugiados en Berlín: «No siento nostalgia, no tengo un hogar en Ucrania»

Cada semana llegan a Berlín unos mil ucranianos, de entre 18 y 22 años, huyendo de la guerra, gracias a que Kiev ha suavizado la ley marcial que permite entrar y salir del país

Pantanos, árboles y maleza: Finlandia levanta un muro natural frente a Rusia

Los refugiados ucranianos son recibidos en una oficina de registro en el antiguo aeropuerto de Tegel, en Berlín
Los refugiados ucranianos son recibidos en una oficina de registro en el antiguo aeropuerto de Tegel, en Berlín REUTERS
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

En febrero de 2022, cuando el Ejército ruso entró en Ucrania y las familias que huían se agolpaban en la frontera con Polonia, hubo escenas desgarradoras. A los chicos de 18 años se les impedía salir del país porque se les consideraba reservas ... del Ejército ucraniano. Sobre la marcha, los padres decidían si dejar solo al prácticamente adolescente en un territorio en guerra o dividirse, quedando uno a su cuidado en Ucrania mientras el otro escapaba con el resto de los hijos a un país seguro.

