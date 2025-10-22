Suscribete a
ABC Premium

La industria europea del automóvil, presa de la producción china de semiconductores

Volkswagen, que reducirá el ritmo de trabajo a partir de la próxima semana, tiene un problema de liquidez de 11.000 millones, según la prensa alemana

El Grupo Volkswagen recorta beneficios, pese a estabilizar las ventas y crecer en eléctricos

El CEO de Volkswagen, Olivier Blume
El CEO de Volkswagen, Olivier Blume Reuters
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Centroeuropa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A partir de la próxima semana, Volkswagen reducirá el tiempo de trabajo en sus plantas alemanas, debido a la falta de semiconductores, piezas imprescindibles en el sistema de control de los vehículos. En Wolfsburg, la planta más emblemática de la firma, se detendrá la ... producción del Golf y la del Tiguan se verá restringida. «Esto ya no es un daño colateral, es un problema en sí mismo y el tiempo es esencial, Europa necesita una solución más pronto que tarde, y antes de que las líneas de producción se paralicen«, ha declarado Olaf Lies, miembro del consejo de supervisión de Volkswagen y presidente regional de Baja Sajonia, tras anunciar también que se han iniciado conversaciones con la Agencia de Empleo porque la reducción de producción afectará a «decenas de miles de empleados».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app