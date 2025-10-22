La industria europea del automóvil, presa de la producción china de semiconductores

A partir de la próxima semana, Volkswagen reducirá el tiempo de trabajo en sus plantas alemanas, debido a la falta de semiconductores, piezas imprescindibles en el sistema de control de los vehículos. En Wolfsburg, la planta más emblemática de la firma, se detendrá la ... producción del Golf y la del Tiguan se verá restringida. «Esto ya no es un daño colateral, es un problema en sí mismo y el tiempo es esencial, Europa necesita una solución más pronto que tarde, y antes de que las líneas de producción se paralicen«, ha declarado Olaf Lies, miembro del consejo de supervisión de Volkswagen y presidente regional de Baja Sajonia, tras anunciar también que se han iniciado conversaciones con la Agencia de Empleo porque la reducción de producción afectará a «decenas de miles de empleados».

Es poco probable que Volkswagen sea la única empresa que tome tales medidas. Una nueva crisis de chips está arrasando con toda la industria automovilística europea, según confirma Hildegard Müller, presidenta de la Asociación Alemana de Automóviles VDA. «Por el momento, el enfoque debe estar en encontrar soluciones rápidas y pragmáticas, pero son necesarias también soluciones de fondo», señala.

La histórica automovilística arrastra problemas de todo tipo, sobre todo una pérdida significativa de competitividad respecto a los productores chinos, y esta enésima crisis llega además en muy mal momento. Según ha publicado Bild, la firma sufre un problema de liquidez y necesitaría 11.000 millones de euros para cuadrar las cuentas en 2026. La familia Porsche-Piëch, en un intento de minimizar daños, ha retirado a Oliver Blume de la dirección de Porsche, que pasa a manos del antiguo directivo de Ferrari, Michael Leiters, pero ni Porsche ni Volkswagen ganan dinero y a eso se suma este último tropiezo: el fabricante holandés de chips Nexperia está cerrando el grifo del suministro, después de que el gobierno holandés tomara el control de la empresa dirigida anteriormente por la matriz china Wingtech.

Según la VDA, la empresa ha informado a los fabricantes y proveedores de automóviles de que ya no garantiza el suministro completo de sus chips, lo que ha generado un cuello de botella insalvable. No hay alternativas reales para ciertos chips de Nexperia y, si bien para la semana en curso hay material para poder mantener la producción, para la próxima no habrá componentes suficientes para seguir.

La Asociación Europea del Automóvil ACEA ha hecho sonar la alarma. Nexperia es el mayor proveedor mundial de semiconductores simples como diodos o transistores y también está desarrollando chips modernos para la gestión de baterías. Su empresa matriz, la china Wingtech, también ha estado en una lista negra del gobierno de EE.UU. desde 2024, debido a supuestos riesgos para la seguridad nacional, pero sin ella no hay mercado solvente para este tipo de componentes.

Sólo en Hamburgo, Nexperia fabrica alrededor de 100.000 millones de diodos y transistores al año. La fábrica situada en Stresemannallee, en el distrito Lokstedt, en un edificio de ladrillo rojo construido en la década de 1920, alberga en su interior una planta de última generación de la que sale «aproximadamente una cuarta parte de la producción mundial total«, según Achim Kempe, director de Nexperia en Alemania. »No hay fábrica más grande en el mundo que esta, que produce diodos y transistores de pequeña señal«, explica. Desde 2019 su propietario es Wingtech Technology Co. Ltd., un fabricante chino de semiconductores y tecnología de la comunicación con sede en Jiaxing, al suroeste de Shanghái. Varios fondos de inversión chinos tienen participación en Wingtech, que ha invertido en la planta, doblando el empleo, hasta que la política ha puesto un pie en sus planes.

Las empresas chinas, especialmente aquellas con participación estatal, se han convertido en el centro de las tensiones en Alemania y la Unión Europea, debido a la postura cada vez más agresiva de China contra Taiwán y el apoyo al menos pasivo de Pekín a la invasión rusa de Ucrania. El gobierno alemán quiere restringir el acceso al mercado de Huawei, como proveedor de equipos de la red móvil alemana, y la entrada de la naviera estatal china Cosco en la terminal Tollerort en el Puerto de Hamburgo ha sido objeto de controversia política durante meses. Antes de que el gobierno alemán aprobara el acuerdo, redujo la participación de Cosco en la empresa operativa del Tollerort del 35% inicialmente previsto al 24,9%.

En Gales, por su parte, la firma tuvo que revender en 2023 Newport Wafer Fab, la fábrica de semiconductores más grande de Gran Bretaña, de la que la compañía solo se había hecho cargo en 2021, bajo la presión del gobierno de Londres, que advirtió un «riesgo para la seguridad nacional». Y en Alemania, por su parte, salió con las manos vacías de la asignación de subsidios del programa europeo IPCEI, el año pasado. «Creo que el rechazo de la solicitud de financiación es erróneo, también en lo que respecta a nuestros empleados, a Hamburgo como ubicación para la industria de los semiconductores y al valor añadido regional que proviene de esta planta aquí», ha respondido Kempe.

«Por supuesto, unos pocos millones de euros en fondos por sí solos no deciden en última instancia las alegrías y las desgracias de este trabajo. Pero este tema también trata sobre la cuestión de qué tan bienvenido es el desarrollo y el crecimiento de Nexperia en esta ubicación y si se nos permitirá integrarnos en las redes de investigación locales en el futuro«, señala Kempe, como posibles vías de entendimiento.