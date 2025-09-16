La Fiscalía pide la pena de muerte para el acusado de asesinar a Charlie Kirk

El fiscal de Utah, Jeff Gray, ha pedido este martes la pena de muerte contra Tyler Robinson, el acusado de asesinar a Charlie Kirk. Se le imputa un delito de homicidio agravado y de obstrucción a la Justicia, entre otros cargos.

«Tras revisar las pruebas recopiladas por las fuerzas del orden hasta la fecha, acuso a Tyler James Robinson, de 22 años, de los siguientes delitos», ha declarado Jeff Gray en rueda de prensa.

«Primer cargo: homicidio agravado, un delito capital, por causar intencional o conscientemente la muerte de Charlie Kirk en circunstancias que crearon un gran riesgo de muerte para terceros». Le acompañan otros seis cargos, entre los que se incluye obstrucción a la justicia y manipulación de testigos, presuntamente por ordenar a su compañero de habitación que guardara silencio.

«Presento una notificación de intención de solicitar la pena de muerte», ha añdido Gray, según recoge AFP. Así, ha añadido que la decisión «no ha sido tomada a la ligera» y que lo ha hecho «de forma independiente como fiscal del condado, basándome únicamente en las pruebas disponibles, las circunstancias y la naturaleza del delito».

Kirk, un cercano aliado al presidente de EE.UU., Donald Trump, fue asesinado el miércoles durante un evento en una universidad de Utah. Era el fundador del grupo político juvenil conservador Turning Point USA.

Según las autoridades, el sospechoso Tyler Robinson, de 22 años, utilizó un riflepara matar a Kirk de un solo tiro en el cuello desde un tejado. Fue arrestado después de 33 horas de persecución.

[EN AMPLIACIÓN]