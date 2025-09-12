La expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal jura como primera ministra tras la aprobación de la 'Generación Z'

La expresidenta del Tribunal Supremo de Nepal, Sushila Karki, ha jurado como primera ministra este viernes para liderar una transición después de las protestas violentas de esta semana que obligaron a dimitir a su predecesor.

Karki, de 73 años, se ha convertido en la primera mujer jefa del Gobierno de Nepal y en principio dirigirá el país durante seis meses hasta la celebración de elecciones legislativas.

La magistrada tomó posesión del cargo en una ceremonia ante el presidente Ram Chandra Paudel y un reducido grupo de invitados, tras una semana de caos en este país del Himalaya.

«¡Felicidades! Le deseamos éxito a usted y al país», afirma a Karki el jefe de Estado, tras la ceremonia de juramento, trasmitida por la televisión estatal.

Este país de 30 millones de habitantes está convulsionado después de que las autoridades reprimieran rudamente las protestas contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y contra la corrupción.

Al menos 51 personas murieron durante las protestas, que comenzaron el lunes, informó la policía este viernes en su último balance.

KP Sharma Oli, de 73 años y líder del Partido Comunista, anunció su dimisión como primer ministro el martes y todavía se desconoce su paradero. Ese día, los manifestantes quemaron la sede del Parlamento, la residencia del primer ministro, edificios del Gobierno, un centro comercial y un hotel Hilton.

El nombramiento de la magistrada, conocida por su independencia, se produce tras dos días de intensas negociaciones entre el jefe del ejército, el general Ashok Raj Sigdel, y el presidente Paudel, en las que también participaron representantes de la 'Generación Z', el nombre con el que se conoce al movimiento juvenil de protesta.

El asesor presidencial de prensa Kiran Pokharel declaró a AFP que tras el juramento de Karki, «se formará un consejo de ministros y se llevarán a cabo otros procesos».

Las protestas también se alimentaron de los problemas económicos que sufre desde hace tiempo Nepal, donde una quinta parte de la población de entre 15 y 24 años está desempleada, según el Banco Mundial, y el PIB per cápita es de solo 1.447 dólares.

Durante los disturbios, unos 13.500 reos aprovecharon el caos para evadirse de las cárceles. Este viernes, más de 12.500 seguían prófugos, informó a AFP el portavoz de la policía Binod Ghimire.