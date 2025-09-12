Las protestas en Nepal dejan al menos 51 muertos y más de 12.000 prisioneros prófugos

Personal del ejército llega antes de patrullar una calle durante el toque de queda impuesto para restablecer el orden público en Katmandú

Al menos 51 personas murieron durante las violentas protestas que sacudieron Nepal esta semana y más de 12.500 prisioneros han escapado de las múltiples cárceles de todo el país, según ha informado en su último balance la polícia mientras comienza a concerse la magnitud del caos que derrocó al gobierno.

El presidente y el jefe del ejército de Nepal mantendrán una reunión clave este viernes con el expresidente del Tribunal Supremo, considerado posible líder interino, así como con un destacado activista juvenil, según informó un representante de los manifestantes. «Se ha programado una reunión para esta tarde con el presidente, el jefe del ejército, el expresidente del Tribunal Supremo Sushila Karki, nuestro representante Sudan Gurung y un experto legal», declaró a AFP Nimesh Shrestha, quien participó en la protesta de la Generación Z.

Las protestas empezaron el lunes en Katmandú y en otras ciudades, contra la decisión del gobierno de bloquear las redes sociales y contra la corrupción. El primer ministro, KP Sharma Oli, anunció su dimisión el martes, durante una jornada marcada por los disturbios en la que manifestantes quemaron la sede del Parlamento, edificios del gobierno, un centro comercial y un hotel Hilton.

A pesar del restablecimiento de plataformas como Facebook, X o YouTube, la promesa de una investigación sobre la violencia policial y la renuncia del primer ministro, algunos grupos de jóvenes manifestantes, bajo el paraguas de «Generación Z», saquearon el martes edificios públicos y las viviendas de varios dirigentes.

Además de incendiar el Parlamento, los manifestantes también prendieron fuego a la residencia del hasta entonces primer ministro.

El jueves, las autoridades de Nepal dijeron que habían recapturado a más de 200 de los 13.500 reos que se fugaron de las cárceles esta semana, aprovechando el caos de las violentas protestas y la renuncia del primer ministro.