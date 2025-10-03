Suscribete a
Estalla la violencia antisemita con dos muertos en el Reino Unido

La Policía abate a un hombre armado con un cuchillo que atropelló y apuñaló a un grupo de personas cerca de una sinagoga en Mánchester

El atentado tiñe de sangre el Yom Kippur, el día hebreo más sagrado

¿Es ser antisemita oponerse a la política de Netanyahu en Gaza?

Los equipos de emergencia registran el cadáver del supuesto atacante, quien se negó a rendirse ante la Policía y llevaba el cuchillo que se ve en el suelo
Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

La comunidad judía de Mánchester sufrió este jueves uno de los episodios más graves de violencia reciente en el Reino Unido, con un atentado terrorista perpetrado frente a la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation, en el barrio de Crumpsall, a unos seis kilómetros del ... centro de la ciudad. Según la Policía, la primera llamada de alerta se recibió sobre las 9.30 de la mañana (10.30 de la mañana, hora peninsular española), cuando varios testigos informaron de que un coche había sido conducido deliberadamente hacia un grupo de personas en las inmediaciones del templo, y que también se habían producido apuñalamientos. Los servicios médicos confirmaron que dos personas murieron y cuatro más resultaron heridas con lesiones ocasionadas tanto por el vehículo como por arma blanca.

