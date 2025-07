Estados Unidos habría trasladado armas nucleares a suelo británico por primera vez en casi 20 años

La presencia de armas nucleares estadounidenses en Europa ha vuelto al centro del debate estratégico tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Durante décadas, Reino Unido había dejado de albergar armas nucleares estadounidenses, al menos oficialmente, desde su retirada en 2008, pero ahora, analistas de inteligencia han declarado al medio 'The Times' que Estados Unidos habría trasladado bombas nucleares al Reino Unido para su posible despliegue en un nuevo escuadrón de aviones británicos. Este movimiento marcaría un giro significativo en la política de disuasión de la OTAN y en la postura nuclear de Washington en Europa.

Este posible reposicionamiento tiene lugar en un contexto de crecientes tensiones con Rusia y de evolución del papel del Reino Unido en el equilibrio nuclear occidental. Aunque tanto el Pentágono como el Ministerio de Defensa británico se han abstenido de corroborar o negar la presencia de armas nucleares, varias pistas apuntan a que la transferencia ya se habría producido. Un portavoz del Ministerio de Defensa británico reiteró que: «El Reino Unido y la OTAN mantienen desde hace tiempo una política de no confirmar ni negar la presencia de armas nucleares en ningún lugar».

Indicios de la transferencia

Un avión de transporte militar C-17 Globemaster fue rastreado durante un vuelo de diez horas desde la base aérea de Kirtland (Nuevo México), principal centro de almacenamiento nuclear de la Fuerza Aérea de EE. UU., hasta la base británica de Lakenheath (Suffolk).

William Alberque, exdirector de no proliferación nuclear de la OTAN, declaró a 'The Times' que el vuelo fue realizado con los transpondedores encendidos, permitiendo su seguimiento por parte de terceros. Además, el espacio aéreo sobre la base fue restringido, y el avión no regresó inmediatamente a Estados Unidos, lo que —según Alberque— sugiere una «entrega en un solo sentido». Yañadió que la activación de los transpondedores podría incluso haber sido una señal deliberada dirigida a Moscú.

La base de Lakenheath alberga personal militar estadounidense y fue un punto clave para las armas nucleares durante gran parte de la Guerra Fría. Recientemente ha sido designada como centro de almacenamiento y potencial despliegue de bombas de gravedad B61-12. Imágenes satelitales han confirmado mejoras en los refugios de protección para aeronaves (HAS), que ahora incluyen bóvedas subterráneas WS3 —una infraestructura específica para armas nucleares.

A ello se suman otros indicios, como nuevas monedas conmemorativas del 493.º Escuadrón de Cazas con iconografía nuclear explícita (una nube en forma de hongo), o la referencia en documentos presupuestarios estadounidenses de 2023 —analizados por la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS)— sobre una posible reactivación de la misión nuclear en el Reino Unido.

Capacidad táctica y nuevos sistemas

Además, el Reino Unido ha adquirido un nuevo escuadrón de 12 aviones F-35A estadounidenses, capaces de lanzar bombas nucleares tácticas como la B61-12. Esta adquisición «reintroduce un papel nuclear para la Real Fuerza Aérea por primera vez desde que el Reino Unido retiró sus armas nucleares aéreas soberanas al término de la Guerra Fría», según declaraciones oficiales.

La bomba nuclear B61 es la principal bomba de gravedad termonuclear de los EE. UU. y puede ser transportada por el F-35A cc

Sidharth Kaushal, investigador del Royal United Services Institute (RUSI), considera que el vuelo del C-17 «parece haber transportado B61 con vistas a su integración en los F-35A británicos». La B61-12 representa la versión más avanzada de bomba de gravedad táctica estadounidense: con potencia variable, sistema de guiado de precisión e integración total con aeronaves como el F-15E y el F-35A, ambas operativas en Lakenheath.

Ojivas nucleares tácticas por sistema de lanzamiento Fuerzas con capacidad nuclear ubicadas en un área operativa con capacidad para emplear armas nucleares por fuerzas terrestres, marítimas o aéreas Fuerzas aéreas Naval Tierra Defensa aérea, costera y de misiles Bombas B61 transportadas por aviones estadounidenses y otros de la OTAN con base en Europa Rango balístico de corto alcance Misiles tierra-aire, antibalístico y defensa costera EE.UU. 230 Rusia 530 820 100 380 1.830 Misiles y bombas aire-tierra Misiles de crucero, torpedos y bombas de profundidad Total armas nucleares Tácticas (no estratégicas) Estratégicas En reserva Rusia 7.454 1.830 2.565 2.889 3.508 1.964 5.702 EE.UU. 230 Fuente: Bulletin of the Atomic Scientists, Sipiri y FAS / ABC Ojivas nucleares tácticas por sistema de lanzamiento Fuerzas con capacidad nuclear ubicadas en un área operativa con capacidad para emplear armas nucleares por fuerzas terrestres, marítimas o aéreas Fuerzas aéreas Naval Tierra Defensa aérea, costera y de misiles 1.830 380 Misiles tierra-aire, antibalístico y defensa costera 100 Rango balístico de corto alcance Bombas B61 transportadas por aviones estadounidenses y otros de la OTAN con base en Europa 820 Misiles de crucero, torpedos... 530 Misiles y bombas airee-tierra 230 EE.UU. Rusia Total armas nucleares Tácticas (no estratégicas) Estratégicas En reserva 7.454 2.889 5.702 1.964 2.565 3.508 1.830 230 EE.UU. Rusia Fuente: Bulletin of the Atomic Scientists, Sipiri y FAS / ABC

Más allá del poder destructivo, este armamento busca adaptarse a escenarios regionales mediante una disuasión más flexible y precisa, alejándose del enfoque clásico de destrucción masiva.

Implicaciones estratégicas

El regreso de armas nucleares a Lakenheath para la FAS rompe con el patrón establecido tras la Guerra Fría, que había concentrado la disuasión nuclear estadounidense en el flanco sur de Europa. Este movimiento abre la posibilidad de un reequilibrio geográfico hacia el norte, coherente con el refuerzo militar de la OTAN en los países bálticos, Polonia y Escandinavia.

Bombas nucleares estadounidenses en suelo europeo Federación de Científicos Estadounidenses 2024

En un contexto en el que el Tratado START —el principal acuerdo entre EE.UU. y Rusia sobre armas estratégicas— se encamina a expirar en 2026, este despliegue refuerza la capacidad de respuesta rápida de la OTAN en el teatro europeo. Lakenheath no solo sería una base de almacenamiento, sino un posible centro logístico de distribución o rotación en caso de crisis. Esto proporciona a Washington y a la Alianza Atlántica una mayor flexibilidad operativa frente a amenazas crecientes.

Reacciones y percepción internacional

Desde Moscú, el Kremlin ha calificado esta reintroducción de armas nucleares como una «escalada de tensiones» y un paso hacia la «militarización nuclear de Europa», advirtiendo que se está haciendo un serio seguimiento de esta evolución.

En Europa occidental, el movimiento ha reavivado el debate sobre la dependencia nuclear de EE. UU. y la necesidad de un paraguas nuclear europeo autónomo, especialmente en un escenario internacional inestable y con posibles giros en la política exterior.

Activistas por el desarme nuclear, citados por 'The Guardian', han exigido al primer ministro británico, Keir Starmer, que informe al Parlamento si las armas nucleares estadounidenses han vuelto a suelo británico. Sin embargo, ni Starmer ni el secretario de Defensa, John Healey, se espera que confirmen su despliegue.

El regreso de bombas nucleares estadounidenses al Reino Unido no es simplemente un retorno simbólico a la Guerra Fría. Es una acción estratégica y técnicamente sofisticada, que redefine la arquitectura nuclear europea y reposiciona al Reino Unido como un nodo clave en el equilibrio estratégico frente a Rusia y otras amenazas emergentes.