Declara la responsable de comunicación de la Fiscalía en la segunda jornada del juicio a García Ortiz

Estados Unidos revisa la presencia de sus tropas en Seúl, pero mantiene el foco en disuadir a Pionyang

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha confirmado que la protección a Corea del Sur continuará y que «la flexibilidad para contingencias regionales es algo que tendrá en cuenta»

Gira asiática de Trump: tregua comercial, inversiones millonarias y «una nueva era dorada»

El secretario de Defensa estaounidense, Pete Hegseth, junto a su homólogo surcoreano, Ahn Gyu-back
El secretario de Defensa estaounidense, Pete Hegseth, junto a su homólogo surcoreano, Ahn Gyu-back

Estados Unidos estudiará la presencia y viabilidad de las tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur para operar contra las amenazas regionales, pero que el núcleo de la alianza con Seúl siga centrado en disuadir a Corea del Norte, afirmó este martes el secretario de ... Defensa estadounidense, Pete Hegseth, informa Reuters.

