Estados Unidos revisa la presencia de sus tropas en Seúl, pero mantiene el foco en disuadir a Pionyang

Estados Unidos estudiará la presencia y viabilidad de las tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur para operar contra las amenazas regionales, pero que el núcleo de la alianza con Seúl siga centrado en disuadir a Corea del Norte, afirmó este martes el secretario de ... Defensa estadounidense, Pete Hegseth, informa Reuters.

El estadounidense habló junto a su homólogo surcoreano durante una visita a Corea del Sur que incluyó anteriormente un viaje a la zona desmilitarizada en la frontera con Corea del Norte.

Cuando se le preguntó si los 28.500 soldados estadounidenses estacionados en Corea del Sur podrían utilizarse en cualquier conflicto fuera de la península, incluido el de China, Hegseth respondió en una rueda de prensa que el objetivo de la alianza es proteger Seúl contra Corea del Norte, que posee armas nucleares.

«Pero no hay duda de que la flexibilidad para contingencias regionales es algo que tendríamos en cuenta», afirmó. Hegseth declaró que ambas partes seguían trabajando en un comunicado conjunto en el que se abordarán las conversaciones sobre los costes de defensa y otras cuestiones, y añadió que habían debatido la posibilidad de que Corea del Sur realizara mayores inversiones militares.

Los aliados también acordaron que Corea del Sur mantuviera y reparara los buques estadounidenses, lo que les permitiría permanecer en la zona y estar preparados en caso de necesidad, según Hegseth.