Un enjambre de drones letales y señuelos de poliestireno

La violación del espacio aéreo polaco por estos aparatos muestra su utilidad para ocasionar un gran costo para neutralizarlos y provocar una importante crisis diplomática

El ataque con drones ruso a Polonia iba dirigido contra la base logística de ayuda a Ucrania

Ilustración: Rodrigo Parrado
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

«Por favor explique cuántos drones de combate han encontrado hasta ahora, cuántos Shaheds había, cuántos eran señuelos de espuma de poliestireno y cuántos lograron abandonar nuestro territorio», preguntó ayer en el Parlamento polaco –Sjem– el diputado de Krzystof Bosak, del Moviviento Nacional, durante ... la sesión parlamentaria en la que el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz; el general Wieslaw Kukula, jefe del Estado Mayor del Ejército polaco; y Maciej Klisz, comandante operativo, dieron las explicaciones pertinentes.

