Se ven explosiones en el cielo nocturno mientras militares ucranianos disparan contra drones durante un ataque con drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania.

Polonia derriba drones rusos sobre su espacio aéreo El ejército polaco lo ha abatido durante un ataque ruso contra Ucrania

Polonia denunció el miércoles que drones violaron «repetidamente» su espacio aéreo durante un ataque ruso contra el oeste de Ucrania, ante lo que su aviación disparó contra lo que denominó «objetos hostiles».

Polish and NATO jets scrambled, Warsaw airport closes after Ukrainian reports of Russian drones over Poland. https://t.co/yFbLE30CYI — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 10, 2025

«Durante el ataque llevado a cabo hoy por la Federación Rusa contra objetivos situados en territorio ucraniano, nuestro espacio aéreo fue violado repetidamente por drones», indicó el centro de mando de las fuerzas armadas polacas en un mensaje en la red social X.

Añadió que se estaban llevando a cabo operaciones para «identificar y neutralizar» algunos objetivos y localizar otros que fueron derribados.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, precisó que aviones del país «utilizaron sus armas contra los objetos hostiles» y que el gobierno está «en constante contacto» con la OTAN, alianza de la que Polonia es miembro.

El principal aeropuerto de Varsovia está cerrado

El principal aeropuerto de Varsovia, Chopin, también fue cerrado, según un aviso de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos que citó «actividad militar no planificada relacionada con la seguridad del Estado».

La supuesta incursión se produce un día después de que el recién elegido presidente nacionalista de Polonia, Karol Nawrocki, advirtiera que su par ruso, Vladimir Putin, está dispuesto a invadir más países tras su guerra en Ucrania.

«No confiamos en las buenas intenciones de Vladimir Putin», declaró Nawrocki a los periodistas el martes en una rueda de prensa en Helsinki.

«Mientras esperamos, por supuesto, una paz duradera, una paz permanente, que es necesaria para nuestras regiones, creemos que Vladimir Putin está dispuesto a invadir también otros países», afirmó.

Polonia ha sido uno de los principales apoyos de Kiev, acoge a más de un millón de refugiados ucranianos y es un punto de tránsito clave para la ayuda humanitaria y militar occidental a Ucrania.

Marco Rubio ha sido informado del incidente

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que también ostenta el cargo de asesor de seguridad nacional de Donaldt Trump, ha sido informado del incidente y estaba monitorizando la situación.

La presencia y el derribo de drones rusos en el espacio aéreo de un miembro de la OTAN como Polonia ocurre en un momento en el que los esfuerzos diplomáticos de Trump para llevar a su homólogo ruso, Vladimir Putin, hacia un acuerdo de paz con Ucrania están en vía muerta.

Después de ataque masivo a Ucrania por parte de Rusia del pasado fin de semana, Trump insistió en su satisfacción con Putin y amagó, una vez, con el reforzamiento de las sanciones contra Rusia, un paso que no acaba de dar para no arruinar las posibilidades de llevarle a la mesa de negociación.

Dick Durbin, uno de los líderes de la mayoría republicana en el Senado, aseguró en un mensaje en redes sociales que «Vladimir Putin está poniendo a prueba nuestro compromiso para proteger a Polonia y a los países bálticos».

«Después de la carnicería que Putin sigue perpetrando en Ucrania, estas incursiones no se pueden ignorar», añadió.