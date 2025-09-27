Suscribete a
El encuentro de Trump y Netanyahu definirá el futuro de Gaza y Cisjordania tras el boicot a Israel en la ONU

Negociarán el plan de paz de 21 puntos propuesto por el presidente de EE.UU. a los países árabes y musulmanes

Netanyahu carga en la ONU contra quienes reconocen el Estado palestino ante el boicot de decenas de países

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a la Asamblea General de la ONU, tras el boicot de decenas de delegaciones, que han salido de la sala
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a la Asamblea General de la ONU, tras el boicot de decenas de delegaciones, que han salido de la sala AFP
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

Después de bombardearles y matarlos de hambre durante dos años, Benjamin Netanyahu ordenó la colocación de altavoces en la verja de separación de Gaza para que se escuchara en la Franja su discurso en Naciones Unidas. Netanyahu aseguró que «no hemos acabado. Los últimos restos ... de Hamás están refugiados en la Ciudad de Gaza y están comprometidos a repetir las atrocidades del 7 de octubre». Y añade: «Por eso debemos completar el trabajo y debemos hacerlo lo más rápido posible». El primer ministro israelí fue directo y pronunció un discurso beligerante, alejado del tono conciliador de Donald Trump, quien incluso adelantó que «el acuerdo está próximo» en Gaza.

