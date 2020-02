Estos son los motivos de un hispano para votar a los demócratas y de otro para apoyar a Trump Larry Rodríguez, de origen dominicano: «Inmigración, educación y sanidad son mis prioridades» Daniel Di Martino, de origen venezolano: «Las políticas de Trump son lo que necesita este país»

Actualizado: 23/02/2020 02:03h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El electorado hispano, de unos 32 millones de votantes, batirá un nuevo récord en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, superando por primera vez a los afroamericanos. Pero la comunidad latina no actúa como un bloque monolítico y, aunque son mayoría los que se inclinan por votar demócrata (en 2016 casi dos de cada tres lo hicieron por Hillary Clinton), también hay una cantidad importante de seguidores de Donald Trump. Estos son dos ejemplos:

Larry Rodríguez, demócrata

Encontrar a un «trumpista» en el centro de Nueva York es tarea complicada. Si además de seguidor de Donald Trump, tiene que ser hispano, casi misión imposible. Larry Rodríguez trabaja en un «deli» de Brooklyn, una de las miles de tiendas de comestibles que salpican la ciudad, y no es una excepción. «Toda mi familia, todos mis amigos votan demócrata», dice pegado al frigorífico para bebidas del establecimiento.

Larry Rodríguez - J. Ansorena

Rodríguez, que nació en la República Dominicana, lleva más de veinte años en EE.UU., donde ha construido su vida y su familia. Conoce en primera persona el hecho migratorio y esa es la primera razón que le lleva a no considerar al actual presidente de EE.UU. para una hipotética reelección. «Trump ha venido aquí a maltratar al emigrante, no le ha aflojado el pie desde que está de presidente. Ha hecho cosas muy malas», explica.

Su opción en las primarias demócratas, sin embargo, también es un multimillonario. Pero uno que conoce bien: Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York. «Trabajó muchos años aquí en la ciudad. Hizo un buen trabajo. Además, ese hombre tiene de todo. Solo cobraba un dólar. Y limpió bien la ciudad. La ciudad mejoró».

Rodríguez cita la educación y la sanidad como sus principales prioridades electorales. «No me convencen», dice sobre el resto de candidatos demócratas. «Yo lo he visto, yo lo he vivido», dice sobre la labor que hizo Bloomberg. Además, cree que el multimillonario tiene otra ventaja frente a sus rivales, la elegibilidad en las presidenciales de otoño: «Ese le puede ganar a Trump».

Daniel Di Martino, republicano

A Daniel Di Martino una profesora dejó de hablarle cuando Donald Trump ganó las elecciones en 2016. Él llevaba apenas unos meses estudiando económicas en una universidad de Indiana, exiliado de su Venezuela natal, y había expresado simpatía por el candidato republicano. Hoy, cuatro años después, a los 21, hace campaña por el presidente y los candidatos republicanos en el estado de Kentucky, donde vive, llamando puerta a puerta y participando en mítines.

Daniel Di Martino, con Trump - ABC

Tan enardecida es su defensa del presidente que llegó a ser invitado el año pasado a la Casa Blanca para contarle a Trump en persona en el Despacho Oval las penurias por las que pasa su país natal. «El presidente Trump dice lo que piensa y eso es muy importante», asegura hoy Di Martino.

«Sus políticas son lo que necesita este país: bajar impuestos, disminuir regulaciones, y sobre todo la presión sobre Cuba y Venezuela». Afirma Di Martino que este presidente ha hecho más por avanzar la democracia en esos dos países que ninguno de los que le ha precedido.

Di Martino ha ganado renombre entre círculos conservadores y la semana que viene participará en la Conferencia de Acción Política Conservadora, un encuentro de elevado perfil en Washington al que también acudirá Trump y varios de sus ministros.

Este año está decidido a hacer lo posible por que el presidente sea reelegido, convenciendo a compatriotas y otros latinos como él. Sus padres viven exiliados en España.