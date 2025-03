Sanders coge impulso en New Hampshire ante la fractura del centro demócrata

La batalla por el centro ya es cosa de cuatro

«Esto no ha acabado, hombre», dijo Joe Biden el lunes por la noche, tras otro tortazo electoral en New Hampshire.«Solo estamos empezando». El ex vicepresidente con Barack Obama quería justificar su desastroso quinto puesto -en sus tres campañas presidenciales, nunca había quedado peor que cuarto-, pero no le faltaba razón: las primarias siguen muy abiertas. Sobre todo, en la lucha por el voto moderado, donde hasta cuatro pretendientes creen tener posibilidades.

El que goza de mayor impulso es Pete Buttigieg, el exalcalde de la pequeña localidad de South Bend (Indiana), que aspira a convertirse, a sus 38 años, en el presidente más joven de la historia de EE.UU. Buttigieg sigue siendo el candidato de moda después de haber ganado en Iowa y de un segundo puesto en New Hampshire, muy cerca de Bernie Sanders. Tiene razones objetivas para presentarse como líder -acumula de momento más delegados que nadie- y eso le ayudará a ganar apoyos y financiación para su campaña. Pero, a largo plazo, sigue siendo una opción dudosa: le cuesta encontrar apoyo en las minorías y, en las encuestas nacionales, sigue con desventaja (apenas un 10%, según el acumulado de RealClearPolitics).

Biden, por su parte, está resignado a jugárselo todo a su tirón entre esas minorías. Si consigue un buen resultado a finales de mes en Carolina del Sur, donde el 60% de los demócratas son negros, podrá tratar de salvar una campaña que se hunde.

La principal novedad de los resultados de New Hampshire ha sido dar una oportunidad por sorpresa a Amy Klobuchar. La senadora por Minnesota apuntaba a la irrelevancia en estas primarias, pero su buen desempeño en el debate de candidatos del pasado viernes y un empujón final en New Hampshire le colocaron tercera, con casi el 20% de los apoyos y seis delegados para la convención. El ascenso de Klobuchar es una muestra de lo fluida que está la carrera demócrata, donde un par de buenas apariciones y un resultado mejor del esperado pueden hacer despuntar a cualquier candidato.

Mientras Buttigieg, Biden y Klobuchar pelean cuerpo a cuerpo en los primeros estados que van a las primarias, Michael Bloomberg está a la vuelta de la esquina. El multimillonario neoyorquino ha apostado todo a un buen desempeño en el ‘Supermartes’, el 3 de marzo, con una quincena de primarias que repartirán cientos de delegados.

Está por ver qué impacto real tendrán Bloomberg y su cuenta corriente, que ha desembolsado más dinero que todos los candidatos juntos -incluido Trump- en el último trimestre de 2019 y que ha formado una campaña faraónica con más de dos mil empleados. De momento, le ha servido para colocarse tercero en las encuestas a nivel nacional, con un 14,2% de los apoyos.