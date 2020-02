Bochorno en los caucus de Iowa: sin resultados por errores técnicos

Javier Ansorena SEGUIR Actualizado: 04/02/2020 11:19h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los «caucus» de Iowa debían dar pistas de la temperatura de las primarias demócratas, pero errores técnicos en el recuento han hecho que, pasada la medianoche en EE.UU., todavía no se sepan los resultados.

[Vea el especial de ABC sobre las elecciones de EE.UU. 2020]

Al parecer, un nueva aplicación digital desarrollada por el partido demócrata de Iowa para ayudar a los distritos electorales a calcular el reparto de delegados y transmitir los resultados dio fallos. Como consecuencia, el recuento ha tenido que hacerse con los documentos físicos y conseguir un recuento fiable se va a alargar durante horas. Es probable que no haya resultados hasta la mañana del martes (la tarde del martes en España).

Según reconoció el partido demócrata, solo el 35% de los resultados habían llegado a las oficinas centrales del recuento y ninguno de los recuentos de cada distrito se podía dar por fiable.

[Conozca las diferencias entre caucus y primarias en este vídeo]

«Encontramos inconsistencias en la transmisión de tres grupos de resultados», reconoció en un comunicado Mandy McClure, directora de comunicación del partido demócrata de Iowa. «Además de los sistemas técnicos usados para apuntar los resultados, también estamos usando fotos de los resultados y los registros documentales para validar que todos los resultados coinciden y aseguran que tenemos total confianza en los números que se den». Aseguró que no hay ningún problema de 'hackeo' ni de intromisión y que «simplemente se tardará más tiempo en llegar a los resultados».

Asombro y quejas

La noticia fue recibida con asombro y quejas por las diferentes campañas. «Es un colapso total», dijo una de las asesoras de Joe Biden, el favorito de las primarias. El fallo quizá podría dar un respiro al ex vicepresidente de EE.UU., cuyos resultados podrían no ser muy satisfactorios en Iowa. Todo lo contrario que su principal adversario, Bernie Sanders, que apuntaba a victoria en los últimos sondeos.

Quizá por eso su campaña no dejó pasar la oportunidad de presentar datos con sus propios recuentos, en una decisión sorprendente, ya que solo contabilizaban los resultados en el 40% de los distritos y con recuentos hechos por sus propios voluntarios. Según esos números, Sanders se imponía con un 29,6% de los apoyos, frente al 24,5% de Pete Buttigieg y el 21,12% de Elizabeth Warren. Biden se quedaba con un 12,37% de los votos, lo que representaría un hundimiento para el segundo del presidente Barack Obama.

Discursos sin datos oficiales

Pese a que no hubiera datos oficiales, los candidatos no quisieron dejar la oportunidad de dar discursos: con la atención pendiente de las grandes cadenas de televisión mientras se esperaban los resultados, ninguno quería perder minutos de 'prime time'. «Sabemos que hay retrasos, pero también sabemos otra cosa: estamos pegando por encima de nuestro peso», dijo la moderada Amy Klobuchar, la primera en comparecer, en un símil con el boxeo. «Parece que va a ser una noche larga, pero me da buenas sensaciones», reaccionó Biden, aunque es dudoso que sus resultados sean positivos. «Como partido, estamos un paso más cerca de derrotar al presidente más corrupto de la historia de EE.UU.», concluyó Elizabeth Warren, la segunda izquierdista en liza, a la que las encuestas no daban grandes oportunidades. «Vamos a ganar esta elección», sentenció con optimismo Sanders antes de que Pete Buttigieg, que podría dar la sorpresa, dijera de forma críptica que «todo indica que vamos victoriosos hacia New Hampshire».

Los republicanos no tardaron en aprovechar la catástrofe técnica de los demócratas. En especial, la campaña para la reelección de Trump, cuyo director, Brad Parscale, calificó como «el descarrilamiento más chapucero de la historia». También aprovechó para sembrar sembrar duda sobre el proceso democrático en Iowa: «Sería normal que la gente durara de la legitimidad de este proceso. ¿Y esta es la gente que quiere gestionar nuestro sistema de salud?».