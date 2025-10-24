Suscribete a
EE.UU. sanciona a Petro y a su círculo íntimo, y le acusa de «aliado» de Maduro y del cártel de los Soles

El Tesoro bloqueará los activos económicos y financieros de todos ellos en territorio de EE.UU., un paso adelante en la deriva diplomática entre Trump y el presidente colombiano

Trump corta toda la ayuda a Colombia y acusa a Petro de «liderar» el narcotráfico mientras ataca otra narcolancha

Los presidentes de EE.UU. y Colombia, Donald Trump y Gustavo Petro AFP
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Donald Trump ha pasado de las amenazas a los hechos en su guerra contra Gustavo Petro, el presidente de Colombia: el Tesoro de EE.UU. ha anunciado sanciones económicas contra el líder izquierdista, que también afectan a su hijo, Nicolás Petro; a su mujer, ... Verónica del Socorro Alcócer; y a su ministro del Interior, Armando Benedetti.

