Trump corta toda la ayuda a Colombia y acusa a Petro de «liderar» el narcotráfico mientras ataca otra narcolancha

El presidente anuncia el fin de los fondos y amenaza con «cerrar por la fuerza» los centros de producción de cocaína, en la mayor ruptura bilateral en décadas

Un nuevo ataque militar de EE.UU. a una narcolancha en el Caribe deja por primera vez supervivientes

El presidente Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro afp
David Alandete

Corresponsal en Washington

El presidente Donald Trump anunció este domingo la suspensión inmediata de toda ayuda y subsidio estadounidense a Colombia, hasta hace pocos meses uno de los principales aliados militares de Estados Unidos en Sudamérica.

Trump acusa al Gobierno de Gustavo Petro de «favorecer» y «estimular ... deliberadamente» la producción masiva de cocaína. En un mensaje publicado en Truth Social, calificó a Petro como «un líder del narcotráfico» y sostuvo que la cooperación económica con Bogotá «ha sido durante años un timo a costa del contribuyente americano».

