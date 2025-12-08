Suscribete a
Descubren un topo en la entidad belga que custodia los fondos rusos congelados

Según Euroclear, el presunto culpable no ocupa ningún cargo directivo y descarta que tenga acceso a cualquier trámite que afecte a los activos retenidos

Euroclear, la entidad belga que guarda 40 billones de euros y custodia los fondos rusos que la UE pide para Ucrania

La sede de Euroclear en Bruselas (Bélgica)
La sede de Euroclear en Bruselas (Bélgica) REuters
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

Un empleado francés de la empresa de intermediación financiera Euroclear lleva años viajando sospechosamente entre Moscú y París, según una investigación periodística llevada a cabo en Bélgica, donde esta empresa tiene su principal sede. Euroclear es una de las principales organizaciones del mundo de ... sus características y es la custodia de los fondos rusos congelados por las sanciones de la Unión Europea.

