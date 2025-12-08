Descubren un topo en la entidad belga que custodia los fondos rusos congelados

Un empleado francés de la empresa de intermediación financiera Euroclear lleva años viajando sospechosamente entre Moscú y París, según una investigación periodística llevada a cabo en Bélgica, donde esta empresa tiene su principal sede. Euroclear es una de las principales organizaciones del mundo de ... sus características y es la custodia de los fondos rusos congelados por las sanciones de la Unión Europea.

La posibilidad de que la mayor parte de esos activos pudiera ser utilizada para financiar a Ucrania para que pueda resistir la agresión de Rusia centra el debate entre los principales países europeos que son favorables y el Gobierno belga, que teme que eso produzca incalculables consecuencias legales.

Lo que se afirma ahora en la prensa belga es que entre 2015 y 2024 este empleado francés de Euroclear, cuya identidad no se ha revelado, realizó nada menos que 155 vuelos con origen o destino en Rusia. Estos viajes fueron calificados de «sospechosos» por un agente de inteligencia de un país miembro de la OTAN.

Según lo publicado, el empleado ya estaba bajo vigilancia de varios servicios de inteligencia occidentales como, por otro lado, es probable que suceda con la mayor parte de los viajeros que circulan entre la capital rusa y cualquier destino en Europa.

Euroclear ha reconocido este hecho, aunque también aclara que, según sus datos, los viajes de este hombre a Rusia habrían estado motivados «exclusivamente por motivos personales» que no se han aclarado. De hecho, esta persona no ostenta ningún cargo directivo en la empresa y la entidad descarta que en algún momento hubiera llegado a tener acceso a cualquier trámite que afecte a los activos rusos congelados y congelados por Euroclear.

Desde la compañía, testimonios de fuentes que prefieren mantener el anonimato han reconocido que desde que se conoció su insistente obsesión por viajar a la capital rusa, «siempre nos preguntamos si no era un agente doble», confesó una fuente interna de Euroclear que sin embargo asegura también que no ha sido despedido.

Y eso a pesar de que el verano pasado este trabajador llegó a invitar a Valérie Urbain, la actual directora ejecutiva de Euroclear, a viajar con él a Ginebra para «hablar sobre activos rusos con dos amigos» que se cree que eran agentes de la inteligencia rusa. Ni Urbain ni ningún otro ejecutivo de Euroclear aceptó esa invitación.

El Consejo Europeo del próximo día 18 tiene que decidir si esos fondos se pueden utilizar como aval para conceder un crédito a Ucrania que este país devolvería sólo en el caso de que Rusia acepte pagar las reparaciones de guerra en un hipotético acuerdo de paz.