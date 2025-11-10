Suscribete a
Los demócratas ceden y allanan el camino para reabrir el Gobierno de EE.UU. tras cuarenta días de cierre

Un grupo de demócratas moderados acepta un acuerdo con los republicanos que deja fuera la prórroga inmediata de los subsidios sanitarios del llamado Obamacare y otorga a Trump una victoria política en plena crisis institucional

Sin ayudas para los pobres y caos aéreo por el cierre del Gobierno en EE.UU.

Donald Trump gesticula a su llegada a la Casa Blanca en Washington, D.C., tras un viaje a Palm Beach, Florida. afp
David Alandete

Corresponsal en Washington

Tras cuarenta días de parálisis gubernamental, el Senado de Estados Unidos llegó a un acuerdo para poner fin al cierre, después de que un pequeño grupo de senadores demócratas aceptara un compromiso con los republicanos. La decisión supone una cesión clara del bloque demócrata: ... renuncian a su exigencia central de prorrogar de inmediato los subsidios reforzados del Obamacare a cambio de una votación futura sobre ese asunto y de varias salvaguardas para los funcionarios federales castigados por el bloqueo. La Casa Blanca de Donald Trump y la mayoría republicana se apuntan así una victoria al borde de un colapso más profundo del Estado.

