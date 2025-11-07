Suscribete a
ABC Premium

El cierre del Gobierno más largo de la historia pasa factura a Estados Unidos

La actual clausura de la Administración ha superado esta semana el récord 35 días que se alcanzó en 2018, también bajo la presidencia de Donald Trump

Amenaza de caos en EE.UU. por la cancelación de vuelos por el cierre del Gobierno

La Policía del Capitolio al edificio cierra la entrada mientras continúa la clausura del Gobierno de EE.UU.
La Policía del Capitolio al edificio cierra la entrada mientras continúa la clausura del Gobierno de EE.UU. AFP

J. I. de la Torre

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Estados Unidos se enfrenta a un escenario hasta ahora inédito. El cierre del Gobierno superó este miércoles los 35 días consecutivos, con lo que se convirtió en el más largo de la historia del país. Este 'shutdown' –nombre que recibe este bloqueo gubernamental– rebasó ... el récord que se había alcanzado también bajo la presidencia de Donald Trump, en su primer mandato en la Casa Blanca. En esa ocasión el Ejecutivo se permaneció 35 días paralizado a finales de 2018.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app