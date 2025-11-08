Suscribete a
ABC Premium

Sin ayudas para los pobres y caos aéreo por el cierre del Gobierno en EE.UU.

Las cancelaciones de cientos de vuelos y la amenaza a las ayudas para comida de millones de estadounidenses no desbloquean la batalla en el Congreso

El cierre del Gobierno más largo de la historia pasa factura a Estados Unidos

Decenas de pasajeros pasan el control en el aeropuerto George Bush de Houston (Texas)
Decenas de pasajeros pasan el control en el aeropuerto George Bush de Houston (Texas) Afp
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El cierre gubernamental que sufre EE.UU., el más largo de su historia, cumple este fin de semana cuarenta días y sus consecuencias son cada vez más acuciantes y con un impacto en todo el espectro social de la primera potencia mundial: desde el ejecutivo ... que regresa a casa en avión tras un viaje de trabajo hasta los millones de familias que dependen de la ayuda alimenticia federal para llenar la despensa. Mientras tanto, la solución al desacuerdo presupuestario que ha provocado este cierre del Gobierno sin precedentes seguía sin aparecer en el horizonte este viernes, con los republicanos y demócratas atrincherados en sus posiciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app