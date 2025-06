Cumbre de la OTAN, en directo: última hora sobre la reunión para aumentar el gasto en Defensa y el encuentro entre Trump y Sánchez hoy

Sigue en directo la última hora sobre la cumbre de la OTAN con el encuentro de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza para abordar la subida del gasto en Defensa y el posible encuentro entre Donald Trump y Pedro Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno durante su intervención de este martes en el Foro ABC protagonizado por José Ballesta, alcalde de Murcia. El presidente del PP ha acusado a Pedro Sánchez de inventarse un acuerdo con la OTAN «que no ha durado ni 24 horas» y de utilizar la política exterior «como cortina de humo para tapar la corrupción». Informa Emilio V. Escudero .