Participación del 52% en las elecciones de Moldavia que deciden entre el acercamiento a la UE o a Rusia

Las autoridades han detenido a tres personas por intentos de desestabilización

Moldavia acude a las urnas bajo la sombra de la injerencia rusa

Álex Bustos

Corresponsal en Moscú

Jornada electoral intensa en Moldavia este domingo. En este pequeño país de Europa Oriental de 2,3 millones de habitantes está en juego el rumbo del país y las dos principales opciones son la senda de la UE y volver al acercamiento con Moscú. ... A pesar de los hackeos en los días previos y de amenazas de bomba en algunos colegios electorales en el extranjero, ha habido una participación relativamente alta, especialmente entre la diáspora y los habitantes de Chisináu, la capital del país. Con solo un 12% de los votos escrutado, el Partido de la Acción y Solidaridad (proUE de centroderecha) lidera la votación con un 37,13% de los votos emitidos, mientras que su principal rival, el Bloque Patriótico (prorruso de izquierdas) le sigue un 34,56%.

