Participación del 52% en las elecciones de Moldavia que deciden entre el acercamiento a la UE o a Rusia

Jornada electoral intensa en Moldavia este domingo. En este pequeño país de Europa Oriental de 2,3 millones de habitantes está en juego el rumbo del país y las dos principales opciones son la senda de la UE y volver al acercamiento con Moscú. ... A pesar de los hackeos en los días previos y de amenazas de bomba en algunos colegios electorales en el extranjero, ha habido una participación relativamente alta, especialmente entre la diáspora y los habitantes de Chisináu, la capital del país. Con solo un 12% de los votos escrutado, el Partido de la Acción y Solidaridad (proUE de centroderecha) lidera la votación con un 37,13% de los votos emitidos, mientras que su principal rival, el Bloque Patriótico (prorruso de izquierdas) le sigue un 34,56%.

Doina Nistor, la viceprimera ministra del páis y ministra de Desarrollo Económico y Digitalización, apuntó que esos ataques contra páginas oficiales se debieron a «una vulnerabilidad que ya se identificó y ahora está arreglada». Según estadísticas del International Republican Institute, cerca del 48% de los moldavos encuestados ya creían previamente que podría haber algún tipo de interferencia de Rusia durante esta votación, mientras un 39% creía que no. En el caso de los votantes pro-UE, un 70% sospechaban interferencia, mientras en el caso de los detractores solo el 20% temían esta posibilidad.

En estos comicios participaban cerca de 20 listas electorales, de las cuáles destacan las dos principales que aspiran a controlar el hemiciclo: el PAS de la presidenta Maia y el opositor BP (coalición del Partido Socialista y el Partido Comunista). Según algunas encuestas, la composición de la Cámara se disputará entre estas dos fuerzas, en los prónosticos previos a la votación rozaban el 33% ambos. Para que las elecciones pudieran ser consideradas válidas necesitaban un mínimo de 33% de participación, algo que se consiguió a las 15.00 hora local (14.00 de España). A la hora de cierre de los colegios electorales la CEC ya registraba un 52,1% de participación, en total casi 1,6 millones de personas. En las parlamentarias previas de 2021 fue 48,30% el porcentaje de votantes que pasó por las urnas.

La diáspora, uno de los mayores activos para el PAS, ha votado en algunos países como Reino Unido, Alemania, Francia, España y Rumanía, entre otros. En algunas sedes ha habido algunos incidentes como falsas amenazas de bomba en Ginebra, Roma, Bucarest, Asheville (EE.UU.), Bruselas y Alicante, que han obligado a las autoridades a suspender la votación en esos colegios electorales.

Debido a la precaria situación económica del país, muchos moldavos se encuentran fuera de sus fronteras, cerca de un millón en total, localizados principalmente en Rumanía, Ucrania y Rusia. En las últimas elecciones presidenciales fueron clave para la victoria de Maia Sandu, que ganó por tan solo un 10,7%. En esta ocasión votaron un total de 271.000 moldavos de la diáspora.

En las regiones más prorrusas como el norte y sur del país (incluída Gagauzia); así como en Transnistria, la participación ha sido más baja que la media nacional. Algunos ejemplos de esto se ven en las regiones de Briceni (39,83% de sus habitantes votaron), Basarabeasca (38,05%) y Cantemir (37,52%). Solo 10.000 oriundos de Transnistria votaron en esta ocasión (de una población de 500.000 personas).

Tensión posteletoral

El jefe de la policía moldava Viorel Cernauteanu ya lo advirtió antes de que acabara la jornada electoral de este domingo: grupos criminales están preparando provocaciones y disturbios para la noche después de las elecciones. Ya hay detenidos que supuestamente se preparaban para agitar el país. Contaban con sustancias inflamables y pirotecnia y se les acusa de querer provocar disturbios. No es lo único que podría complicar el final de la jornada a las fuerzas de seguridad.

Un miembro del Bloque Patriótico había llamado a sus partidarios a protestar a las 22.00 (las 21.00 en España). Según medios moldavos como IPN, también estarían intentando llegar personas desde Transnistria para participar en dichas protestas aunque los agentes de policía les han bloqueado el paso.

Otro representante de la oposición (también miembro de BP) ha pedido a sus conciudadanos a salir a las calles. Es el expresidente Igor Dodon, que ha llamado a la protesta pacífica en la capital sin símbolos partidistas. Ha asegurado que su formación «ya ha ganado» y quiere una manifestación a las 12 del mediodía frente al Parlamento.