Moldavia acude a las urnas bajo la sombra de la injerencia rusa

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal en Moscú

Los moldavos están llamados este domingo a pasar por las urnas para formar la composición de su Parlamento, donde confirmarán el acercamiento a Europa o lo frenarán. En estos comicios, los grandes bloques que se disputarán la Cámara baja moldava son el PAS (Partido de la Acción y Solidaridad) ... de la presidenta, Maia Sandu, y el Bloque Patriótico (la unión del Partido Socialista y Comunista, entre otros). Mientras el primero es una formación de centro-derecha proeuropea, su oposición es mayoritariamente de izquierda prorrusa. Las autoridades temen un nuevo intento de compra de votos por parte de oligarcas afines a Moscú como ya denunciaron en 2024.

