China recrudece su represión al cristianismo con arrestos masivos

El régimen detiene a varias decena de pastores y fieles de la Iglesia de Sión, una de las congregaciones clandestinas más importantes del país

El pastor de la Iglesia de Sión, Jin Mingri, en uno de los centros de la comunidad, en una imagen de 2018
El pastor de la Iglesia de Sión, Jin Mingri, en uno de los centros de la comunidad, en una imagen de 2018 Reuters
Jaime Santirso

Corresponsal en Pekín

China ha recrudecido su represión religiosa mediante una redada contra la Iglesia de Sión, una de las congregaciones clandestinas más importantes del país, en la que ha detenido a decenas de sus miembros. Esta operación representa el mayor golpe al cristianismo dentro de ... sus fronteras desde la campaña punitiva generalizada de 2018.

