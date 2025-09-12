Suscribete a
Maduro activa 248 frentes de batalla para enfrentar la flota naval de EE.UU.

Lanzó el «Plan Independencia 200» con la participación de la milicia y la Fuerza Armada Venezolana

Maduro arremete contra la gobernadora de Puerto Rico: «Si va a invadir a Venezuela venga de primera»

Acusan a Boris Johnson de recibir casi 280.000€ de Maduro en 2024

Nicolás Maduro, habla por radio acompañado del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López
Ludmila Vinogradoff

Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

Nicolás Maduro anunció hoy que abrirá 248 frentes de batalla en cinco regiones costeras de Venezuela para enfrentar la poderosa flota naval de Estados Unidos que avanza en el Caribe para combatir a las mafias de narcotraficantes, de las cuales el Cartel de los Soles afirma que está liderada por el mandatario venezolano.

