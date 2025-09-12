Maduro activa 248 frentes de batalla para enfrentar la flota naval de EE.UU.

Nicolás Maduro anunció hoy que abrirá 248 frentes de batalla en cinco regiones costeras de Venezuela para enfrentar la poderosa flota naval de Estados Unidos que avanza en el Caribe para combatir a las mafias de narcotraficantes, de las cuales el Cartel de ... los Soles afirma que está liderada por el mandatario venezolano.

Se trata del denominado 'Plan Independencia 200', que incluye un refuerzo especial, lanzado por Maduro durante un recorrido por Ciudad Caribia, situada en la autopista de Caracas a La Guaira, junto a su esposa Cilia Flores, el presidente del legislativo chavista Jorge rodríguez y el alto mando militar.

«Estamos activando en este momento de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del Caribe venezolano, desde la frontera con Colombia, desde los Andes, desde el oriente del país y el sur, estamos activando 284 frentes de batalla», dijo Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

El gobierno del presidente Donald Trump acusa a Maduro de dirigir el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico, que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.

«Estamos preparados para la lucha armada, si fuese necesario», dijo Maduro en alusiones a que se está preparando para resistir y no entregar el poder pese a las presiones tanto dentro como fuera del país se están produciendo en su contra.

«Vamos a garantizar todas las costas, de punta a punta, libres de imperialistas, de invasores y de grupos de violencia», aseguró durante el anuncio. «Estos mares, esta tierra, estos barrios, estas montañas, estas inmensidades y las riquezas de estas tierras le pertenecen al pueblo de Venezuela. Jamás le pertenecerán al imperio norteamericano».

El mes pasado la administración de Trump desplegó en el Caribe ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear. Además, la semana pasada ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico, todo en el marco de la lucha contra los cárteles de droga, según aseguran las autoridades estadounidenses.

En respuesta, Maduro también se ha movilizado desplegando buques y aviones de guerra en Venezuela además de convocar el alistamiento de milicianos, cuyo número no ha sido revelado por el poco interés que han mostrado los venezolanos de sacrificarse por su causa, y ahora la creación de casi 250 frentes de batalla.

Maduro no ha informado dónde ni cuándo serán desplegados los frentes de batalla y si estarán equipados con armas y tecnología. No obstante, convocó a una «ofensiva permanente» y dijo que si es necesario, el país «volverá a combatir».

Por último advirtió sobre un intento de promover un «relato sucio» contra las autoridades de su país y de llevar al pueblo estadounidense a una «guerra en Suramérica», para, aseguró, propiciar un «cambio de régimen» y «robarle el petróleo, el gas y el oro» a Venezuela.