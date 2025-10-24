Suscribete a
ABC Premium

Brigitte Macron, presentada como hombre en la web oficial del Ministerio de Economía

Varias fuentes oficiales confirman la detención de dos presupuestos implicados en el escándalo y manipulación de la información íntima de la mujer del presidente de Francia

Francia alarga la crisis y Macron nombrará un nuevo primer ministro en 48 horas

El presidente de Francia junto a su mujer, Emmanuel y Brigitte Macron
El presidente de Francia junto a su mujer, Emmanuel y Brigitte Macron EP
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Brigitte Macron, esposa del presidente de la República, descubrió personalmente, consultando la página oficial del ministerio de Economía y Finanzas, que era presentada como hombre, de este modo: «Jean-Michel, conocido como Brigitte Macron…».

Se trata de una nueva y penosa página ... del pavoroso escándalo que persigue a Emmanuel Macron y su esposa, desde el 2016 / 2017.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app