Brigitte Macron, presentada como hombre en la web oficial del Ministerio de Economía

Brigitte Macron, esposa del presidente de la República, descubrió personalmente, consultando la página oficial del ministerio de Economía y Finanzas, que era presentada como hombre, de este modo: «Jean-Michel, conocido como Brigitte Macron…».

Se trata de una nueva y penosa página ... del pavoroso escándalo que persigue a Emmanuel Macron y su esposa, desde el 2016 / 2017.

Las primeras insinuaciones y afirmaciones calumniosas contra Brigitte Macron comenzaron en vísperas de la elección de su esposo como presidente de la República, en la primavera de 2017. Los Macron ya habían vivido una legendaria historia de amor, cuando él era el más joven de sus alumnos, en un instituto de Amiens, y ella estaba bien reputada como católica, creyente y practicante, casada y madre de tres hijos.

Ambos asumieron muy pronto una relación extra conyugal sobre la que se escribieron centenares de artículos, profusamente documentados, sobre la intimidad espiritual y carnal de la pareja de enamorados.

Desde entonces, una marea negra y muy particularmente sucia ha perseguido al presidente y su esposa.

El mes de agosto pasado, los Macron anunciaron la presentación de una querella criminal en los EE.UU. contra una 'influencer', próxima a Trump y Putin, que propagaba con mucho escándalo las mismas difamaciones: «Brigitte Macron nació hombre».

Mientras prosigue su curso ese procedimiento judicial, el director del gabinete personal de Brigitte Macron, Tristan Bromet, ha hecho otra revelación inquietante.

Hace algún tiempo, la primera dama de Francia consultó sus informaciones fiscales en la web oficial del ministerio de Finanzas. Y descubrió que ese espacio oficial del Estado la presentaba de este modo: «Jean-Michel, conocido como Brigitte Macron…».

Delito y difamación excepcionales, consumado en el centro oficial de la economía y la fiscalidad del Estado. Difamando groseramente a la primera dama de Francia.

Tras la cólera, contenida, se ordenó inmediatamente una investigación policial «de extrema urgencia». A primera hora de la tarde del viernes, varias fuentes oficiales confirmaban la detención de dos presupuestos implicados en el escándalo y manipulación de la información íntima, personal, de la esposa del presidente de la República.