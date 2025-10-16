Suscribete a
Koldo García llega al Supremo con una mochila con ropa por si el juez decretara su ingreso en prisión

Macron y Lecornu esperan salvarse de las mociones de censura en Francia con la ayuda de los socialistas

El Parlamento vota dos mociones, una de extrema derecha y otra de extrema izquierda, que el Gobierno confía en superar con el apoyo del Partido Socialista tras aparcar la controvertida reforma de las pensiones

Dos mociones de censura amenazan con hacer caer el nuevo Gobierno de Francia

El presidente de la República, Emmanuel Macron y su primer ministro, Sébastien Lecornu, se enfrentan a dos mociones de censura tras su intento de salvar el Gobierno
El presidente de la República, Emmanuel Macron y su primer ministro, Sébastien Lecornu, se enfrentan a dos mociones de censura tras su intento de salvar el Gobierno
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

Una mayoría de franceses censuran y desean la dimisión de Sébastien Lecornu, primer ministro de Emmanuel Macron, presidente, quien espera salvar el cargo gracias al apoyo condicional socialista en las dos mociones de censura, de extrema derecha y extrema izquierda, que este ... jueves debe votar la Asamblea Nacional (AN).

