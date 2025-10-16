Macron y Lecornu esperan salvarse de las mociones de censura en Francia con la ayuda de los socialistas

Una mayoría de franceses censuran y desean la dimisión de Sébastien Lecornu, primer ministro de Emmanuel Macron, presidente, quien espera salvar el cargo gracias al apoyo condicional socialista en las dos mociones de censura, de extrema derecha y extrema izquierda, que este ... jueves debe votar la Asamblea Nacional (AN).

Según un sondeo publicado por el matutino conservador 'Le Figaro', un 62% de los franceses critican y están «descontentos» con el segundo nombramiento de Lecornu como jefe de Gobierno, hace seis días, tras una dimisión precipitada una semana antes.

Otro 52% de los franceses desean censurar a Lecornu, considerándolo «poco apto» para gobernar Francia, caída de hinojos en la crisis política más grave desde la fundación del régimen por el general de Gaulle entre 1958 y 1962.

Según otros sondeos, una gran mayoría de franceses, del 60 al 75%, desean la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales anticipadas. Petición que repiten a dúo la extrema derecha y la extrema izquierda.

La Asamblea Nacional (AN), primera cámara del Parlamento galo, podría responder afirmativamente a la sensibilidad popular, cuando se voten dos censuras presentadas por Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), el partido de Marine Le Pen, y La Francia Insumisa (LFI, extrema izquierda), el partido de Jean-Luc Mélenchon.

Lecornu y Macron esperan salvarse temporalmente, al menos, contando con el apoyo del Partido Socialista (PS), gracias a una concesión grave e histórica. El primer ministro francés anunció el martes la retirada de la «gran» reforma del sistema nacional de pensiones, que Macron tardó seis años en «imponer», entre 2017 y 2023. Los socialistas y las izquierdas francesas desean restaurar la jubilación con entre 60 y 62 años, una excepción absoluta en la escena europea.

Retirada la reforma de las pensiones, Macron se queda sin la gran reforma de su mandato presidencial, y su primer ministro puede «salvar el pellejo», por ahora. Si los socialistas no votan la censura, el Gobierno podrá sobrevivir. Y Francia entrará en una fase de crisis y recomposición de su paisaje político nacional.

Macron y Lecornu solo cuentan con el apoyo de varios grupúsculos sin mayoría. Pero, ante la censura, la derecha se ha dividido en una crisis cainita. Algunos socialistas votarán la censura, dividiendo a este partido. Ecologistas y comunistas votarán las censuras de la extrema izquierda y la extrema derecha.

Los cálculos oficiosos estiman que Lecornu y Macron podrán salvar el Gobierno gracias al apoyo socialista.

Censurados por la opinión pública, muy severa, socorridos por el PS, presidente, primer ministro y Gobierno podrán seguir en el poder temporalmente, pero cediendo a las nuevas exigencias.

En caso de censura, este jueves o las próximas semanas, Macron estaría condenado a convocar elecciones anticipadas. La extrema derecha de Marine Le Pen cuenta con un apoyo creciente en las intenciones de voto, según los sondeos, que pronostican una mayoría ultra en un futuro próximo.