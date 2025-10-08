Suscribete a
Dimite la consejera de Salud de Andalucía por la crisis del cribado del cáncer de mama

Lecornu propone a Macron no convocar elecciones y nombrar un nuevo primer ministro en 48 horas

El ex primer ministro considera que las perspectivas de disolución de la Asamblea Nacional «se alejan»

El ex primer ministro francés Sebastian Lecornu durante la entrevista
El ex primer ministro francés Sebastian Lecornu durante la entrevista

Sumida en una crisis política como no veía en décadas, Francia intenta salir de la incertidumbre que la domina desde hace meses y que se agravó el lunes con la dimisión del hasta entonces primer ministro francés Sébastian Lecornu, tras presentar su propuesta de Gobierno. ... Precisamente este miércoles ha tratado de arrojar algo de luz sobre el futuro del país en una entrevista televisiva, donde ha alejado la posibilidad de celebrar elecciones.

