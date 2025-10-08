Lecornu propone a Macron no convocar elecciones y nombrar un nuevo primer ministro en 48 horas

Sumida en una crisis política como no veía en décadas, Francia intenta salir de la incertidumbre que la domina desde hace meses y que se agravó el lunes con la dimisión del hasta entonces primer ministro francés Sébastian Lecornu, tras presentar su propuesta de Gobierno. ... Precisamente este miércoles ha tratado de arrojar algo de luz sobre el futuro del país en una entrevista televisiva, donde ha alejado la posibilidad de celebrar elecciones.

«Le dije al presidente que las perspectivas de disolución de la Asamblea Nacional se alejaban y que pienso que la situación permite al presidente nombrar a un primer ministro en las próximas 48 horas», ha afirmado Lecornu en el canal France 2 después de dos días de consultas con las fuerzas políticas y de una reunión con Emmanuel Macron. [HABRÁ AMPLIACIÓN]

