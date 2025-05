Brigitte Bardot lanza su último combate, contra la montería, regalando un sonotone a Macron para que la escuche

Brigitte Bardot (90 años), uno de los más legendarios iconos de Francia, como la Torre Eiffel, o el Arco del Triunfo parisino, ha hecho en la noche de este lunes su reaparición, en un programa de televisión, con este anuncio: «Para ganar mi último combate, le he enviado un sonotone a Emmanuel Macron, que parece estar sordo: espero que hoy escuche mi grito de guerra contra mi batalla final, la lucha contra la montería…».

Según el diccionario de la RAE, montería es la caza con perros de venados, jabalíes y otros animales de caza mayor.

Abandonado el cine hace medio siglo, silenciosa desde hace una larga década, Bardot ha aparecido la primera hora de la noche de este lunes siempre radiante ante las cámaras de BFMTV, sin duda, pero… con muchas arrugas, la voz titubeante, los recuerdos muy vivos, las ganas de «pelea» intactas.

Bardot ha aceptado hablar de casi todo, pero con una sola condición: que su reaparición excepcional estuviese consagrada a su última batalla, la denuncia de la montería: «Es algo atroz, la persecución de animales, con perros de caza, con los señores disfrazados de cazadores, asesinando animales. Francia es el único país, con Irlanda, que la montería es una ensangrentada práctica criminal. Llevo décadas pidiendo la abolición de esa practica cruel e inhumana».

A Bardot no se le escapa la dimensión política de su lucha: «El gobierno no hace nada. Francia está paralizada. Su primer ministro no pinta nada. De ahí mi decisión de enviar un sonotone a Macron: así podrá oírme, oírnos. Y abolir la montería, antes que se acaba su mandato de mala manera».

Riendo de su ocurrencia, Bardot no olvida otros de sus legendarios combates, contra el feminismo, en defensa de hombres acusados judicialmente de abusos y violaciones de mujeres jóvenes

«Efectivamente, todo eso del feminismo no es para mi. A mi me gustan los tíos. Desde que comenzó el acoso del #metoo, los tíos guapos, que se atreven de acariciar el culo o los muslos de alguna chica son arrojados al pozo negro de la infamia», ha declarado Bardot. Hace años, salió en defensa de Roman Polanksi, perseguido y acusado por muchas mujeres. Este lunes, el gran icono nacional defiende a Gérard Depardieu, perseguido y condenado en varias ocasiones por abusos y violación de varias chicas, mujeres jóvenes.

La voz entrecortada, sonriente, siempre, Bardot espera ganar sus penúltimas guerras, contra la montería, contra la comida de carne de caballo, contra las violencias cometidas contra los animales, aceptando que «comienza» a sufrir algunos achaques: «Voy bien, voy bien, oiga… Debo reconocer, sin embargo, que, efectivamente, el año pasado pasé un mal momento, cuando la canicular. Para las personas de mi edad, el calor, la canícula, puede ser mortal… He sido muy fotografiada a lo largo de mi vida, ahora hago una vida mucho más recluida, tranquila, para guardar mis fuerzas para mis últimos combates, la defensa de mis mejores amigos, los animales, víctimas de las violencias del hombre, los hombres, que son seres maravillosos, pero también son capaces de cometer horrores».

¿Qué queda y que piensa Bardot de su leyenda, sus amores, su paso por el cine..? «He vivido. ¿La revolución sexual? Antes que yo, hubo otras mujeres libres. ¿El cine? Dejé de mirarlo, hace años, me aburre. ¿El Festival de Cannes? Un horror. Demasiados bodrios. Ha perdido la gracia que tuvo, para mi. Mi vida, ahora, consiste en continuar siendo libre y defender causas que me parecen justas».