Los Macron presentarán pruebas científicas para demostrar que Brigitte es una mujer

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte, tienen previsto presentar evidencias fotográficas y científicas ante un tribunal estadounidense para demostrar que la primera dama es una mujer, según ha anunciado el abogado del matrimonio en un podcast de la BBC.

Tom Clare ha explicado que esta documentación se presentará en una demanda por difamación interpuesta contra la influencer norteamericana Candace Owens a raíz de que esta promoviera en varias ocasiones que Brigitte Macron nació hombre, unas declaraciones que los Macron califican de «increíblemente perturbadoras» y que suponen una «distracción» para el presidente francés.

Si bien el abogado de la pareja ha defendido en el citado medio que el presidente francés está centrado en sus labores al frente del país, sí ha reconocido que se ha visto afectado por la situación. «como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia sufre ataques, te desgasta. Y él no es inmune a eso, porque es el presidente de un país», ha incidido.

Los abogados de bloguera conservadora han presentado una moción para desestimar la demanda.