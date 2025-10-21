Suscribete a
Bolivia restablecerá relaciones con Estados Unidos tras 17 años de ruptura

Rs uno de los primeros pasos del presidente electo, Rodrigo Paz, que asumirá el poder el 8 de noviembre

Rodrigo Paz, el próximo presidente boliviano nacido en Galicia y devoto «del tata Santiago»

Rodrigo Paz, este lunes durante uno de sus primeros actos como presidente electo de Bolivia
Rodrigo Paz, este lunes durante uno de sus primeros actos como presidente electo de Bolivia efe

Ronald Catari

Corresponsal en La Paz

Bolivia inicia un nuevo ciclo político y también un capítulo diplomático, tras casi dos décadas de aislamiento de Estados Unidos. El presidente electo Rodrigo Paz Pereira, un centrista que el domingo ganó la segunda vuelta, anunció que su gobierno restablecerá las relaciones con Estados ... Unidos, rotas desde 2008 durante el mandato de Evo Morales.

