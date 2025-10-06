Suscribete a
El bloqueo interminable de Francia: por qué nadie consigue gobernar el país

Desde las elecciones legislativas del verano de 2024, han caído tres primeros ministros designados por Macron

Dimite el primer ministro de Francia horas después de presentar su gabinete

El último de los primeros ministro de Emmanuel Macron, Sebastién Lecornu, ha durado menos de un mes en el cargo
Juan Pedro Quiñonero

Corresponsal en París

La consolidación de la extrema derecha y la extrema izquierda como fuerzas mayoritarias, cuando se ha confirmado el hundimiento histórico de las familias tradicionales –centro, derecha, socialismo y comunismo–, convierten el paisaje político francés en un puzle político ingobernable.

Confirmando 30 años de crecimiento ... lento pero muy profundo, Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), el partido de Marine Le Pen, se consolidó como el primer partido social y parlamentario de Francia en las elecciones del mes de junio del 2024, cuando consiguió 124 diputados en una Asamblea Nacional de 577 escaños, donde la mayoría absoluta solo se consigue con 288 diputados.

