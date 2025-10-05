Suscribete a
ABC Premium

El primer ministro francés anuncia su nuevo gobierno, sobre el que ya se cierne la amenaza de una moción de censura

Durante quince días, Lecornu ha intentado negociar alguna forma de participación del Partido Socialista, pero las negociaciones no dieron el resultado esperado

Miles de personas salen a las calles en Francia ante el plan presupuestario que perfila el primer ministro

El primer ministro francés, Sébstien Lecornu
El primer ministro francés, Sébstien Lecornu afp
Juan Pedro Quiñonero

Juan Pedro Quiñonero

Corresponal en París

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Veinticinco días después de ser nombrado primer ministro, Sébastien Lecornu anunció la formación de su gobierno a última hora de la tarde del domingo, cuando la extrema derecha de Marine Le Pen y la totalidad de las izquierdas amenazan con una nueva censura parlamentaria, ... confirmando la histórica crisis política de Francia, la más grave desde la fundación de la V República, entre 1958 y 1962.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app