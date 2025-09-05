Suscribete a
Berta Soler: «Seguimos luchando y resistiendo, por eso el régimen cubano arremete contra nosotras»

Polonia otorga a la disidente cubana el Premio Solidaridad Lech Walesa

EE.UU. revoca visas a funcionarios brasileños por su «complicidad» en la contratación de médicos cubanos

«El amor por la patria es lo que me hace mantenerme aquí», asegura Soler
«El amor por la patria es lo que me hace mantenerme aquí», asegura Soler C. Acosta
«Lacaya y subversiva», así catalogó el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, a la líder del grupo disidente Damas de Blanco, Berta Soler, galardonada este miércoles con el Premio Solidaridad Lech Walesa (Polonia).

La respuesta de Soler fue afirmar que «mienten y manipulan» ... la información los gobernantes del país pues se trata de «un reconocimiento a 22 años de lucha de las Damas de Blanco, pero también a 66 años de resistencia en contra de la dictadura comunista en Cuba», por lo que nada tiene que ver con la supuesta «agenda corrupta y anticubana».

